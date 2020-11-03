總獎金逾10億！刮刮樂新品6個頭獎200萬、264萬個獎項
總獎金逾10億！刮刮樂新品6個頭獎200萬、264萬個獎項
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-03 11:38:07
台灣彩券公司今（3）日推出結合益智延長型玩法及中獎就贏錢獎金結構刮刮樂新品，這次共有2款而且各有3個頭獎200萬元，總獎項超過264萬個，總獎金逾10億元。
台灣彩券公司表示，今日推出的刮刮樂「獎金大本贏」，首度將訴求慢慢刮、慢慢對的益智延長型玩法與中獎就贏錢的獎項設計概念融合，並搭配時下熱門的露營活動，將遊戲名稱取「營」的諧音為「贏」，共14局遊戲。台灣彩券公司進一步說明，在14局遊戲中，只要「您的號碼」對中任一局全數的號碼，即得該局對應獎金，消費者有機會同時對中多局遊戲，最小獎項300元，這也是第一款面額200元刮刮樂設計成「中獎就贏錢」的獎金結構，共有3個頭獎200萬元，1000元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率30.1%。另一款刮刮樂「金喜成雙」票面結合購物袋、購物推車與金幣設計，呈現歡樂的購物氛圍，要在各大百貨商場及網路購物平台推出周年慶、購物節之際，讓民眾趁著購物好時機，樂刮樂購好開心，玩法也簡單，任一局中刮出2個相同號碼，即可獲得該局獎金，共有10次中獎機會，頭獎200萬元共有3個，還有超過16萬個1,000元（含）以上的獎項，總中獎率35%。