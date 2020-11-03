電商雙11祭超狂優惠！11元起競標千萬宅、消費滿額抽股票

我是廣告 請繼續往下閱讀
Yahoo奇摩購物中心表示，消費者趁雙11高額回饋購物享優惠，推升暖慶開跑首日業績及訂單量皆成長近3成，其中手機、電腦、運動三大品類買氣最佳，幾乎每半小時就賣出1台機車、保健品訂單量翻倍漲，Yahoo聯名卡辦卡數日增3倍。
樂天市場也於昨（2）日上午正式啟動「樂天雙11購物節」。樂天市場表示，今年特別針對消費者的需求，推出百大品牌最低1.1折起、千萬優惠券天天領及刷卡滿額享11％點數回饋等促銷活動，再搭配站上多達6500間店家一起響應11活動，祭出非買不可的優惠組合。
根據最新數據顯示，該活動開跑前2週，站上瀏覽人次每日均超過數百萬次，較前月高出30％；商品搜尋量也大幅提升，其中以3C家電、專櫃美妝類別搜尋度最高，佔整體搜尋量的38％和29％。
PChome 24h購物日前也以「雙11 PChome來了絕不退讓！」為活動主軸，宣示活動正式啟動，祭出「最強11大利多」優惠。PChome 24h購物指出，於雙11網購期間，全場商品不僅下殺1.1折起，同時也能享有36大銀行至9日為止刷指定卡滿5千起最高回饋27％，即日起23日單筆消費滿額1111元登記再抽網家股票等值現金。
另外，PChome商店街今年也推出雙11最強的加購「加」年華系列活動，除主打最低11元即可加購，期間更打造五大主題會場，包含「整月尊榮加價購日本HARIO器具32折起」、「日日順手加價購11元起」、「8,800萬件商品宅配免運費」、「天天品牌大日53折起」以及「百家名店現金積點11倍送」等，攜手全台中小企業一起加入雙11大戰。
除了多重優惠與回饋外，也有電商業者祭出房產吸引消費者。蝦皮購物日前宣布，「蝦皮11.11最強購物節」開跑，期間祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高$100萬購屋金」，主打線上1元下單賞屋券、線下買房獨家5％折扣、最高省上百萬等優惠；此外，更首次打造房屋競標，千萬豪宅僅11元起競標」，即日起至11日凡下單雙11「蝦選榜」榜單品，就可享有競標資格。
另一方面，蝦皮購物更找來胡瓜、小禎當作雙11代言人。2人的Q版形象將現身在今年雙11站內五大互動遊戲中，預計送出包含iPad Pro、Apple Watch、PS4、國際牌吸塵器等總價值破10億豪華獎品，與粉絲遊戲中同樂。