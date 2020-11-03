狂！電商祭雙11暖身優惠　夯品1.1折起、5星酒店天天抽

雙11即將來臨，各大電商業者紛紛祭出暖身優惠，醞釀即將到來的年度大事，其中「Yahoo奇摩購物中心」以及「Yahoo奇摩超級商城」、「Yahoo奇摩拍賣」即日至11月8日，都推出一系列活動，促動暖慶業績開紅盤。以Yahoo奇摩購物中心來看，手機、電腦、運動三大品類買氣最佳；約每半小時就賣出1輛機車；保健品訂單量翻倍漲，表現亮眼。另外，該平台今年雙11啟動會員升級計畫，推出免等實體卡，Yahoo聯名卡即辦即用立享優惠、並搭載無卡分期2.0全新出擊，拓展無卡分期商品量大增250倍。除了優惠滿滿，更升級會員娛樂體驗，聯手當紅創作歌手「陳零九」以及百萬人氣網紅 「奎丁」在主題曲MV《你的Y先生》，同框演出暖男甜蜜寵女友戲碼，唱出消費者雙11的購物心！

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具有多元購物指標的Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出「11.11暖身慶」，不僅狂灑上億紅包、祭35％超高回饋，更天天輪番推出不同主題日好康與VVIP封館慶加碼5%回饋，刷Yahoo聯名卡即辦即用享筆筆6%回饋無上限，再享現折100優惠！

另外，Yahoo奇摩超級商城「11.11超豪買節」暖身慶於即日起至11月8日開跑，推出「豪買5大招」，包括最高回饋25％、首五日天天送111超贈點紅包(1點=1元)、必搶夯品1.8折起、加碼免運優惠、跨店消費最高現折1,200元；此外，瞄準電商雙11消費潮，聯手南紡購物中心750品牌全新進駐強勢開館，推出開幕慶獨家滿千折百活動，同時米其林星級餐飲品牌添好運也全新進駐，更祭出折價券現領現折優惠。Yahoo奇摩拍賣即日起至11月8日則推出「1起買1起玩」活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出天天抽豪華套房，瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，更聯手平台優選賣家推團購，挑戰平台最低價，加碼送旅遊購物金！



▲Yahoo奇摩購物中心聯手當紅創作歌手「陳零九」量身打造主題曲《你的Y先生》。（圖／品牌提供） Yahoo奇摩購物中心整合行銷部總監簡育靖表示：「消費者趁雙11高額回饋購物享優惠，推升Yahoo奇摩購物中心暖慶業績開紅盤，開跑首日業績及訂單量皆成長近3成。今年雙11購物節啟動會員消費體驗升級計畫，不僅推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0全新出擊，更結合Yahoo奇摩旗下媒體資源共創品牌內容娛樂，全新推出雙11專屬主題曲《你的Y先生》，邀請新生代當紅創作歌手、狼人殺偶像『陳零九』詞曲創作，並與擁有百萬粉絲的人氣網紅『奎丁』一同出演歌曲MV，打造『好的生活真的不貴』理想購物體驗，讓消費者更好看、更好逛、更好買。」