狂！電商祭雙11暖身優惠　夯品1.1折起、5星酒店天天抽

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狂！電商祭雙11暖身優惠　夯品1.1折起、5星酒店天天抽

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 12:00:00

▲一年一度雙１１即將來臨，電商業者無不祭出暖身優惠，提前鳴哨。（圖／品牌提供）
▲一年一度雙１１即將來臨，電商業者無不祭出暖身優惠，提前鳴哨。（圖／品牌提供）

雙11即將來臨，各大電商業者紛紛祭出暖身優惠，醞釀即將到來的年度大事，其中「Yahoo奇摩購物中心」以及「Yahoo奇摩超級商城」、「Yahoo奇摩拍賣」即日至11月8日，都推出一系列活動，促動暖慶業績開紅盤。以Yahoo奇摩購物中心來看，手機、電腦、運動三大品類買氣最佳；約每半小時就賣出1輛機車；保健品訂單量翻倍漲，表現亮眼。另外，該平台今年雙11啟動會員升級計畫，推出免等實體卡，Yahoo聯名卡即辦即用立享優惠、並搭載無卡分期2.0全新出擊，拓展無卡分期商品量大增250倍。除了優惠滿滿，更升級會員娛樂體驗，聯手當紅創作歌手「陳零九」以及百萬人氣網紅 「奎丁」在主題曲MV《你的Y先生》，同框演出暖男甜蜜寵女友戲碼，唱出消費者雙11的購物心！

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具有多元購物指標的Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出「11.11暖身慶」，不僅狂灑上億紅包、祭35％超高回饋，更天天輪番推出不同主題日好康與VVIP封館慶加碼5%回饋，刷Yahoo聯名卡即辦即用享筆筆6%回饋無上限，再享現折100優惠！

另外，Yahoo奇摩超級商城「11.11超豪買節」暖身慶於即日起至11月8日開跑，推出「豪買5大招」，包括最高回饋25％、首五日天天送111超贈點紅包(1點=1元)、必搶夯品1.8折起、加碼免運優惠、跨店消費最高現折1,200元；此外，瞄準電商雙11消費潮，聯手南紡購物中心750品牌全新進駐強勢開館，推出開幕慶獨家滿千折百活動，同時米其林星級餐飲品牌添好運也全新進駐，更祭出折價券現領現折優惠。Yahoo奇摩拍賣即日起至11月8日則推出「1起買1起玩」活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出天天抽豪華套房，瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，更聯手平台優選賣家推團購，挑戰平台最低價，加碼送旅遊購物金！

▲Yahoo奇摩購物中心聯手當紅創作歌手「陳零九」量身打造主題曲《你的Y先生》。（圖／品牌提供）
▲Yahoo奇摩購物中心聯手當紅創作歌手「陳零九」量身打造主題曲《你的Y先生》。（圖／品牌提供）
Yahoo奇摩購物中心整合行銷部總監簡育靖表示：「消費者趁雙11高額回饋購物享優惠，推升Yahoo奇摩購物中心暖慶業績開紅盤，開跑首日業績及訂單量皆成長近3成。今年雙11購物節啟動會員消費體驗升級計畫，不僅推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0全新出擊，更結合Yahoo奇摩旗下媒體資源共創品牌內容娛樂，全新推出雙11專屬主題曲《你的Y先生》，邀請新生代當紅創作歌手、狼人殺偶像『陳零九』詞曲創作，並與擁有百萬粉絲的人氣網紅『奎丁』一同出演歌曲MV，打造『好的生活真的不貴』理想購物體驗，讓消費者更好看、更好逛、更好買。」
▲百萬粉絲的人氣網紅「奎丁」同框演出暖男甜蜜寵女友戲碼，唱出消費者雙11的購物心。（圖／品牌提供）
▲百萬粉絲的人氣網紅「奎丁」同框演出暖男甜蜜寵女友戲碼，唱出消費者雙11的購物心。（圖／品牌提供）
進一步分析該電商平台業者提前端出的牛肉，首先是Yahoo奇摩購物中心「11.11暖身慶」，除狂灑上億紅包以及超高回饋，更天天推出跨品類主題日好康，Dyson直降66折起，NIKE及adidas全館3折起、滿額再打84折，嬌生系列商品下殺1折起，SK-II、蘭蔻、資生堂等多項美妝品牌狂降189元起、消費滿1,111元結帳再83折等，刷Yahoo聯名卡再享筆筆最高6%回饋無上限，全站消費滿3000元送300購物金累積無上限；而Yahoo奇摩超級商城《11.11超豪買節》推出限時必搶夯品1.8折起、消費滿199元全家超商取貨免運、跨店消費滿額最高現折1200元！Yahoo奇摩拍賣更攜手台北新板希爾頓酒店，祭出消費滿111元即可天天抽豪華套房(價值12800元)，共將抽出10名幸運兒，並祭出adidas Trefoil 運動短襪、小米手環5、innisfree礦物控油蜜粉、NIKE後背包、CASIO運動電子錶等瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，同時也集結平台優選賣家推出熱銷商品團購價，挑戰平台最低價，再攜手易遊網加碼送最高500元訂房折扣金，讓消費者雙11一起買一起玩一起度假去！

首度打造雙11主題曲及MV！陳零九Ｘ奎丁《你的Y先生》，線上立即聽！https://reurl.cc/D6eLrQ Yahoo奇摩購物中心《11.11暖身慶》活動頁：https://reurl.cc/ygKNv2 Yahoo奇摩超級商城《11.11超豪買節》活動頁：https://reurl.cc/n0y2vX Yahoo奇摩拍賣《1起買1起玩》活動頁：https://reurl.cc/d59zeD
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