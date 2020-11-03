蘇貞昌稱治安會報未開因新冠肺炎疫情？江啟臣：胡扯亂扯
蘇貞昌稱治安會報未開因新冠肺炎疫情？江啟臣：胡扯亂扯
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-03 11:46:46
國民黨主席江啟臣，今天（3日）上午以領銜人的身份，出席「公投大選同時舉行」全國性公民投票案聽證會。會前接受媒體訪問時，被問到行政院長蘇貞昌表示，大型會議考量防疫期間是不用召開的，現在可以評估一些會議可以恢復，江啟臣也直指「這根本是胡扯、亂扯」。
江啟臣直言，新冠肺炎疫情並不是從去年開始的。「食安會報應該三個月召開一次，但去年6月以後就沒有召開；治安會報應該兩個月召開一次，但去年10月後就沒開了。」江啟臣氣憤表示，「請問疫情是什麼開始？去年嗎？如果去年開始，你就是隱匿疫情」。江啟臣表示，根據立委洪孟楷辦公室調查，行政院層級的跨部會會報，包括文化會報等都是重要的會報，召開這些會報是行政院長最基本的職責，且皆是法定會議，過去的院長沒有敢這樣不召開，若因一、兩次特殊理由不召開，但這些都是超過一年以上沒召開，有的還超過兩年、約700多天沒有召開。
江啟臣強調，行政院長違法失職，沒有人檢討你們；然後基層犯錯，你就震怒、就撤換，其實人民是憤怒的，「因為行政院長基本該做的事情都沒有做，難怪行政院的螺絲會拴不緊。」江啟臣說，「食安與治安等兩大議題都與人民息息相關，依據行政院長職責，你都不做了，憑什麼要求你的下屬，要求各級單位應該做哪些事情？」「蘇貞昌甚至還要懲罰下屬，應該是人民懲罰你才對。」江啟臣更直言，監察院迄今也不進行調查，好像完全執政後就完全霸道、一黨獨大，「這樣的政府，我們要如何跟你溝通？你講的溝通，大家也沒辦法相信你是真的想要溝通」。