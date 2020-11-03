選委會主委將由秘書長擔任　陳其邁要求嚴守行政中立

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選委會主委將由秘書長擔任　陳其邁要求嚴守行政中立

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-03 12:17:16

高雄市長陳其邁表示，高雄市選委會主任委員以後將會由秘書長來擔任。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁表示，高雄市選委會主任委員以後將會由秘書長來擔任。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市長陳其邁今（3）日市政會議後，針對長榮大學馬國女大生命案，鄭重宣示加強大學校園安全相關作為，而針對議員建議選務應嚴守行政中立，主任委員一職應屏除政務官，改由事務官擔任，陳其邁指出，這部分已經進行一些檢討，選委會主委以後會由秘書長擔任。
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長榮大學馬國女大生命案震驚國內外，高雄市長陳其邁今在市政會議強調校園安全的重要，高雄市政府警察局也針對大學校園安全部分提出多項策進作為，陳其邁強調，他已要求警察局10月31日起與高雄市17所大學25個校區，由各轄共11個分局派員親自拜訪，與校方建立聯繫窗口，並運用情境犯罪預防措施，與各校完成校園安全檢測，以提高校園的犯罪防衛能力。
而針對學生到學校的部分，警方也盤點了一些動線，包括路口監視器、警察巡邏等，與學校共同建立學校宿舍及學生生活圈的安全走廊，並透過大數據精確統計分析校園附近的報案紀錄，找出可疑犯罪對象、犯罪熱點與時段，加强巡邏與偵防作為，遏止可能的犯罪者，防止犯罪發生，除了加強見警率相關作為之外，也要思考如何用民間的保全人力，來增加巡邏密度，來遏止可能的犯罪。

▲高雄市警察局長劉柏良。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市警察局長劉柏良也指出，「嚴禁匿報」的部分市警局一直有在做，未來也會更加要求。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁並再度要求警察同仁不可隱匿報案，假如有發生隱匿報案的狀況，會要求轄區的分局長負起所有責任，並重申警察同仁在案件發生的時候要以同理心受理民眾報案，並做好被害慰問，定期告知偵查進度，以獲取市民支持與信任；警察局長劉柏良也指出，「嚴禁匿報」的部分市警局一直有在做，未來也會更加要求。
而針對昨（2）高雄市議員郭建盟在議會指出，高雄市選委會主委多由政務官兼任，建議選務工作應建立事務官制度，議員邱俊憲也說選務工作應制度化避免政治介入，民政局長閻青智當時便表示認同，市長陳其邁今（3）對此回應指出，早上晨會時已有做出決定，針對行政中立的部分也做出一些檢討，高雄市選委會主任委員以後將會由秘書長來擔任，希望文官擔任後也要嚴守行政中立，讓選務工作能夠獲得人民的信賴。
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