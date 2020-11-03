選委會主委將由秘書長擔任　陳其邁要求嚴守行政中立

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而針對學生到學校的部分，警方也盤點了一些動線，包括路口監視器、警察巡邏等，與學校共同建立學校宿舍及學生生活圈的安全走廊，並透過大數據精確統計分析校園附近的報案紀錄，找出可疑犯罪對象、犯罪熱點與時段，加强巡邏與偵防作為，遏止可能的犯罪者，防止犯罪發生，除了加強見警率相關作為之外，也要思考如何用民間的保全人力，來增加巡邏密度，來遏止可能的犯罪。
陳其邁並再度要求警察同仁不可隱匿報案，假如有發生隱匿報案的狀況，會要求轄區的分局長負起所有責任，並重申警察同仁在案件發生的時候要以同理心受理民眾報案，並做好被害慰問，定期告知偵查進度，以獲取市民支持與信任；警察局長劉柏良也指出，「嚴禁匿報」的部分市警局一直有在做，未來也會更加要求。
而針對昨（2）高雄市議員郭建盟在議會指出，高雄市選委會主委多由政務官兼任，建議選務工作應建立事務官制度，議員邱俊憲也說選務工作應制度化避免政治介入，民政局長閻青智當時便表示認同，市長陳其邁今（3）對此回應指出，早上晨會時已有做出決定，針對行政中立的部分也做出一些檢討，高雄市選委會主任委員以後將會由秘書長來擔任，希望文官擔任後也要嚴守行政中立，讓選務工作能夠獲得人民的信賴。