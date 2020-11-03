治安會報1年未開！民眾黨批徐國勇說謊、要監院調查

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張其祿表示，在去（2019）年10月之後，治安會報根本就沒有再召開，他質疑，如果真的是因為疫情的關係，那是否連行政院的院務會議等，也都不用召開了？不過，當時新冠肺炎疫情在台灣並未嚴重，是在今年1月中下旬開始出現確診病例後，各界才警覺到疫情的嚴重性；所以照理講，去年12月份也應當召開。張其祿強調，治安會報是關於打擊犯罪、討論政策，以及督導管理相關部會的重大會報，而且治安會報不只是中央該召開，也應督促地方政府如期召開，不該怠忽職守。
邱臣遠則質疑，政府部門的螺絲是不是真的從中央到地方都鬆掉了，針對馬來西亞籍女大生的命案，台南長榮大學附近的路燈不亮是一大問題，民眾黨團主張監察院應主動啟動調查，針對此案做一個專案調查，應究責相關單位。
邱臣遠也強調，行政院除了治安會報一年未召開，還有食安會報、國家永續發展委員會、行政院毒品防制會報、中央廉政委員會都是一年沒有召開；行政院科技會報更誇張，網站顯示最後一次的會議是第31次會，還停留在民國100年的8月底，當時還是馬政府的時代。另外包括國家青年諮詢委員會的會議，目前都是由唐鳳政委以代理主持的形式來召開，其實也都沒有實際討論到任何我們國家長遠的青年政策。
民眾黨團呼籲行政院本周應快盤點有哪些相關的專案會議，已經多年未如期召開了，例如社會安全網的中央政策督導與協調平台、社會福利推動委員會以及行政院離島建設指導委員會、行政院的科技會報以及行政院的性別平等會，以及行政院的國際經貿策略小組、行政院的原住民族基本法的推動會等等。行政院不該失職，政府更不應該欺騙人民，要真正做到讓國人安居樂業，政府應拿出大刀闊斧改革部會陋習的決心。
針對立委質疑在立院公然說謊，徐國勇稍後澄清表示，對於治安會報召開的次數這是一個客觀的事實，我不可能也沒必要對此在國會殿堂說謊。昨日備詢時第一時間我確實將治安會報誤聽為毒品防制會報，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。