口頭喊禁止萊豬入校園卻不願修法 藍委批潘文忠是偽君子
口頭喊禁止萊豬入校園卻不願修法 藍委批潘文忠是偽君子
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-03 12:20:10
行政院長蘇貞昌今（3）日第6度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團杯葛。國民黨立委賴士葆痛批，在總統蔡英文宣布開放萊豬進口後，教育部長潘文忠第一個跳出來捍衛食安，承諾營養午餐只用國產豬，在野黨立委配合他的原則提出修法，潘文忠卻不願意，賴士葆直批若農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中是「真小人」，潘文忠便是「偽君子」。
立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、20日、30日前往立法院擬進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨團杯葛。國民黨團3日第6度杯葛蘇貞昌施政報告，並在議場內召開記者會，立委賴士葆痛批，只要蘇貞昌不道歉，就會繼續杯葛下去，憲法規定會期結束是12月底，國民黨就杯葛到十二月底，「如果這件事發生，那就是憲政史上第一位行政院長不能上台施政報告，對行政院長的形象、傷害是相當大的，希望蘇院長能把這句話聽進去，不要一直用傲慢、獨裁心態面對訴求。」
賴士葆表示，蔡總統突襲宣布開放萊豬進口，當時第一個跳出來捍衛食安的教育部長潘文忠，承諾營養午餐只用國產豬，但昨天教育文化委員會審查時，卻說「沒有修法必要」，痛批陳吉仲、陳時中是「真小人」，那潘文忠就是「偽君子」。賴士葆也提到，他向教育部高層求證過，若要確保學童吃不到萊劑，一定要修學校衛生法，但潘文忠說一套做一套，他們要的是蔡英文、蘇貞昌等面子，不顧學童的健康，呼籲全國老百姓要起來撻伐。