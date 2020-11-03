美國大選倒數！華爾街最怕拜登當選卻遇「這種結果」

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民主黨目前在參議院的席次為 45 席，共和黨則是 46 席，而根據民調追蹤網站 RealClearPolitcis，有 9 席的民調結果是勢均力敵；選情分析網 FiveThirtyEight 預測民主黨拿到參議院控制權的機率先前是 77%，至 10 月初下滑至 70%，到 10 月 24 日已經跌至 55%。
保德信投資管理（ PGIM ）QMA 部門基金經理坎貝爾（ Ed Campbell ）表示，他的管理受到大掃盤預期的影響，以及後續的通貨膨漲交易。短期內，拜登勝選卻沒有拿下參議院控制權，將是所有市場短期內最糟糕的情況之一。
坎貝爾指出，參議院共和黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell ）並不想附和川普和白宮，在這種情況下，市場可能要做出一點動作，共和黨參院才會推出龐大的經濟振興法案。
對於基金管理者來說，他們 2020 年最後的操作很大程度取決於選舉帶來的變化。瑞士信貸集團（ Credit Suisse ）的衍生產品策略師正在調整民主黨大勝帶來的巨變，包括價值型股票的輪換以及更高的美國國債收益，10 月 26 日瑞士信貸的一份報告中寫道，科技股受到的影響可能最大，因為該類型的股票容易被拜登提高公司稅、加強監管計畫的政策所波及。
《彭博社》指出，民主黨大勝的會帶來多大的影響仍不能確定。許多市場的動向，包括週期性股價、美元和國債，都與人們如何看待疫情對經濟的影響有關。而對市場來說，參議院的選舉結果可能比總統要來的重要，許多資金管理分析師都在為此做準備：拜登勝選，但是政黨在參議院未過半，無法快速推出龐大的經濟刺激計畫。
但從長期來看，民主黨在參議院未過半，不一定會影響投資者的意願，因為新冠肺炎疫苗很可能在 2021 年推出，即使沒有政府的刺激，經濟也將會慢慢復原。而分裂的國會可能會檢視拜登對市場不利的措施，例如反轉川普減稅、鬆綁管制的政策。而且，無論參議院由哪一黨來主管，拜登的團隊目前被外界推測，對外交關係的態度強硬和貿易策略都不及川普。