美國大選倒數！華爾街最怕拜登當選卻遇「這種結果」

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

美國大選倒數！華爾街最怕拜登當選卻遇「這種結果」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-03 12:32:03

美國總統大選/川普/拜登/華爾街
▲《彭博社》報導，華爾街認為如果拜登當選，但民主黨沒有拿下兩院的多數席位，將會是短期內對市場最糟糕的選舉結果。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選將於今日（ 3 ）進行投票，《彭博社》（ Blommberg ）報導，華爾街一直對拜登當選成為總統抱有期待，但希望他的勝利是一場「藍色浪潮」，民主黨能夠在國會參議院、眾議院擊敗共和黨，拿下過半席次。如果拜登勝出，但民主黨沒有拿下兩院的多數席位，將會是短期內對市場最糟糕的選舉結果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《彭博社》報導指出，歐美地區新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診案例再次增加，近期股市迎來 3 月份以來最糟糕的一週，標準普爾（ S&P ） 500 指數暴跌了近 6% 。投資者注意到民主黨在參議院的選情而減少投資，但明年出政府將實施大規模的財政刺激措施，有望將股票推向新高。
民主黨目前在參議院的席次為 45 席，共和黨則是 46 席，而根據民調追蹤網站 RealClearPolitcis，有 9 席的民調結果是勢均力敵；選情分析網 FiveThirtyEight 預測民主黨拿到參議院控制權的機率先前是 77%，至 10 月初下滑至 70%，到 10 月 24 日已經跌至 55%。

保德信投資管理（ PGIM ）QMA 部門基金經理坎貝爾（ Ed Campbell ）表示，他的管理受到大掃盤預期的影響，以及後續的通貨膨漲交易。短期內，拜登勝選卻沒有拿下參議院控制權，將是所有市場短期內最糟糕的情況之一。

坎貝爾指出，參議院共和黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell ）並不想附和川普和白宮，在這種情況下，市場可能要做出一點動作，共和黨參院才會推出龐大的經濟振興法案。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普將經濟政策當作其施政成績之一。（圖／美聯社／達志影像）
對於基金管理者來說，他們 2020 年最後的操作很大程度取決於選舉帶來的變化。瑞士信貸集團（ Credit Suisse ）的衍生產品策略師正在調整民主黨大勝帶來的巨變，包括價值型股票的輪換以及更高的美國國債收益，10 月 26 日瑞士信貸的一份報告中寫道，科技股受到的影響可能最大，因為該類型的股票容易被拜登提高公司稅、加強監管計畫的政策所波及。

《彭博社》指出，民主黨大勝的會帶來多大的影響仍不能確定。許多市場的動向，包括週期性股價、美元和國債，都與人們如何看待疫情對經濟的影響有關。而對市場來說，參議院的選舉結果可能比總統要來的重要，許多資金管理分析師都在為此做準備：拜登勝選，但是政黨在參議院未過半，無法快速推出龐大的經濟刺激計畫。

但從長期來看，民主黨在參議院未過半，不一定會影響投資者的意願，因為新冠肺炎疫苗很可能在 2021 年推出，即使沒有政府的刺激，經濟也將會慢慢復原。而分裂的國會可能會檢視拜登對市場不利的措施，例如反轉川普減稅、鬆綁管制的政策。而且，無論參議院由哪一黨來主管，拜登的團隊目前被外界推測，對外交關係的態度強硬和貿易策略都不及川普。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲民主黨候選人拜登，在多個造勢場合抨擊川普的防疫政策，川普政府防疫失當導致美國經濟陷入困境。（圖／美聯社／達志影像）
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀