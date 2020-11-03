籃球／來勢洶洶！富邦勇士註冊3洋將大有來頭

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身高198公分，體重103公斤，現年32歲的辛特力，過去三年皆效力於ABL東南亞職業籃球聯賽的泰國Mono吸血鬼，2019-2020賽季繳出場均22.4分10.1籃板3.5助攻1.9抄截，投籃命中率5成14，三分外線3成75，兇猛的得分火力幫助吸血鬼在ABL停賽前拿下12勝4敗，高居聯盟第一。勇士上賽季兩次交手吸血鬼，辛特力都是球隊防守上的重點人物，也讓教練團留下深刻的印象。辛特力本季加盟勇士將披上17號戰袍，搖擺人身手將為後場及鋒線挹注更強的攻擊火力。
來自烏克蘭，身高211公分，體重110公斤，現年31歲的塞瑟夫，過去兩季效力於SBL超級籃球聯賽的台灣啤酒，每場平均繳出17分9.3籃板3.1助攻，投籃命中率5成35，三分外線3成89，曾獲SBL最佳洋將、最佳前場防守球員等獎項，優質長人的身手，搭配絕佳的團隊意識和傳球能力，塞瑟夫將披上32號球衣，與勇士們共同爭取好成績。
第三度回歸的賈西亞，擁有球迷熟悉的怒吼和熱情，上賽季繳出19.8分9.1籃板2.4助攻及5成4的投籃命中率，與隊友們絕佳的默契和化學效應無庸置疑，賈西亞的回歸，期望能再度幫助勇士爭奪總冠軍！三位洋將將於今日加入球隊訓練，教練團也期望洋將們能盡快恢復最佳狀態，以備戰P.League+元年。