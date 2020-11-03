籃球／來勢洶洶！富邦勇士註冊3洋將大有來頭

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籃球／來勢洶洶！富邦勇士註冊3洋將大有來頭

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 13:05:13

▲ABL富邦勇士，洋將賈西亞。（圖／富邦勇士提供）
▲富邦勇士洋將賈西亞再次回歸，和另兩名洋將搭檔出征P. League+。（圖／富邦勇士提供）
臺北富邦勇士隊三位洋將，經過14天的隔離檢疫，並由球隊安排至醫院再次進行核酸檢測皆為陰性，富邦勇士球團今(3)日正式宣布賈西亞（Charles Garcia）辛特力（Michael Singletary）及塞瑟夫（Ihor Zaytsev）三位洋將正式加盟。
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P. League+新賽季採雙洋將制，但受到新冠肺炎疫情影響，洋將從接洽至正式報到，中間需費時2到3個月，故首季開放可註冊三名外籍球員，但每場則維持僅能登錄兩名。效力勇士邁入第三年的賈西亞、上個賽季效力於泰國Mono吸血鬼的得分砍將辛特力，以及2019年SBL最佳洋將塞瑟夫，將共同效力臺北富邦勇士，一同幫助球隊拚戰P. League+新賽季。
▲得分砍將M.
▲得分砍將M. Singletary加盟臺北富邦勇士。（圖／臺北富邦勇士提供）
身高198公分，體重103公斤，現年32歲的辛特力，過去三年皆效力於ABL東南亞職業籃球聯賽的泰國Mono吸血鬼，2019-2020賽季繳出場均22.4分10.1籃板3.5助攻1.9抄截，投籃命中率5成14，三分外線3成75，兇猛的得分火力幫助吸血鬼在ABL停賽前拿下12勝4敗，高居聯盟第一。勇士上賽季兩次交手吸血鬼，辛特力都是球隊防守上的重點人物，也讓教練團留下深刻的印象。辛特力本季加盟勇士將披上17號戰袍，搖擺人身手將為後場及鋒線挹注更強的攻擊火力。

▲烏克蘭優質長人正式簽約，塞瑟夫披上臺北富邦勇士戰袍。（圖／臺北富邦勇士提供）
▲烏克蘭優質長人正式簽約，塞瑟夫披上臺北富邦勇士戰袍。（圖／臺北富邦勇士提供）
來自烏克蘭，身高211公分，體重110公斤，現年31歲的塞瑟夫，過去兩季效力於SBL超級籃球聯賽的台灣啤酒，每場平均繳出17分9.3籃板3.1助攻，投籃命中率5成35，三分外線3成89，曾獲SBL最佳洋將、最佳前場防守球員等獎項，優質長人的身手，搭配絕佳的團隊意識和傳球能力，塞瑟夫將披上32號球衣，與勇士們共同爭取好成績。
▲與FMVP再續前緣
▲與FMVP再續前緣 賈西亞重返臺北富邦勇士。（圖／臺北富邦勇士提供）
第三度回歸的賈西亞，擁有球迷熟悉的怒吼和熱情，上賽季繳出19.8分9.1籃板2.4助攻及5成4的投籃命中率，與隊友們絕佳的默契和化學效應無庸置疑，賈西亞的回歸，期望能再度幫助勇士爭奪總冠軍！三位洋將將於今日加入球隊訓練，教練團也期望洋將們能盡快恢復最佳狀態，以備戰P.League+元年。
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