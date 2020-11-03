唐寶寶認真做餅乾　侯友宜鼓勵大家用行動支持

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唐寶寶認真做餅乾　侯友宜鼓勵大家用行動支持

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-11-03 14:30:00

侯友宜
▲侯友宜呼籲善心人士，可以出資購買唐寶寶所做的禮盒，希望在農曆春節前，將這些禮盒贈送給全國唐寶寶弱勢家庭。(圖/記者康子仁攝)
新北勞工局3日舉行第7屆新北庇護禮發表記者會，今年經濟受到疫情影響下滑，市長侯友宜呼籲大家，除了採購唐寶寶做的餅乾外，也可以出資購買唐寶寶所做的禮盒，希望在農曆春節前，將這些禮盒回贈給全國唐寶寶弱勢家庭，讓他們感受來自各界的關懷與愛心。
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為了推廣在地經濟，唐氏症基金會特別嚴選本土鴨蛋和金山紫薯，由唐寶寶手工揉製、烘焙出金沙起司及紫薯地瓜2款餅乾，搭配繪本風的「森林同樂趣」禮盒，新北市長侯友宜期盼愛心企業能夠募資捐贈3千盒，送給唐寶寶家庭。
▲唐寶寶的舞蹈充滿了熱情與純真，感染了在場所有人。(圖/記者康子仁攝)
▲唐寶寶的舞蹈充滿了熱情與純真，感染了在場所有人。(圖/記者康子仁攝)
 

▲唐寶寶親手做的餅乾禮盒，現在特價399元。(圖/記者康子仁攝)
▲唐寶寶親手做的餅乾禮盒，現在特價399元。(圖/記者康子仁攝)
活動一開始由唐寶寶舞蹈班以勁舞拉開序幕，市長侯友宜、唐氏症基金會董事長林正俠、新北庇護代言人黃子佼、老人之家與唐寶寶弱勢家庭代表等，也特別到場參與庇護禮致贈儀式，並與庇護員工一同體驗製作手工餅乾。

侯友宜市長表示，今年的新北庇護禮特別邀請到知名糕餅專家及專業設計團隊一同與愛不囉嗦庇護工場合作研發創新口味、導入全新主題設計包裝，並由市府提供研發資金，協助唐氏症基金會以在地食材為題打造全新的「第七屆新北庇護禮-森林同樂趣」手工餅乾禮盒，盼能積極打入消費市場再創銷售佳績，協助庇護工場持續精進產品創新。

林正俠董事長也表示，每一筆訂單都是對他們最大的支持與鼓勵，基金會也將結合「把愛傳下去」活動，把愛與勇氣分享給全國唐寶寶弱勢家庭，一同飛躍障礙迎向希望，讓本屆新北庇護禮的誕生更具意義。
新北庇護禮積極鼓勵庇護工場主動創新，從第6屆開始，把原本的選拔比賽，轉變為挑選積極、富有創意的庇護工場一同合作，本屆由勞工局攜手唐氏症基金會推出的「森林同樂趣」禮盒，特別選用在地食材創意混搭，研發由本土鴨蛋黃製成的金沙起司及選用新北金山的紫薯地瓜等2款餅乾，並由唐寶寶手工揉製，搭配濾掛式咖啡包並以繪本概念設計童趣感十足的外盒，期盼帶給消費者嗅覺、味覺及視覺的多重享受。
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