快訊／再添4境外移入　莊人祥：英法德菲四國入境

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，案566為本國籍20多歲女性，今年8月至英國就學，10月29日出現鼻塞症狀。個案於11月1日返國，入境時主動通報有相關症狀，採檢後至集中檢疫所進行隔離檢疫，於今日確診。已掌握案566接觸者共26人：同行者1人，入境時主動通報喉嚨癢，檢驗結果陰性，列居家隔離；班機座位前後2排乘客共16人（扣除同行者），其中12人列居家隔離，4人為轉機乘客；其餘9人為機組人員，因均著適當防護裝備，列自主健康管理。
指揮中心表示，案567為本國籍10多歲男性，今年10月至德國就學，10月31日曾出現流鼻水症狀。個案於11月1日返國後於自家進行居家檢疫，因肌肉痠痛、頭痛、流鼻水等症狀，通報衛生單位後安排採檢送驗，於今日確診。已掌握案567接觸者共25人：班機座位前後2排乘客共13人，列為居家隔離；機組人員9人、防疫計程車司機2人，因均著適當防護裝備，列自主健康管理；同住接觸者1人，皆有佩戴口罩及保持距離下對話，生活空間無重疊，亦列為自主健康管理。
指揮中心指出，案568為菲律賓籍10多歲女性，10月20日來台就學，持入境前3日內檢驗結果陰性報告，入境迄今無症狀，11月2日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。已掌握案586接觸者共17名：前後2排乘客共6人，入境後均至集中檢疫所檢疫，期滿前採檢結果皆為陰性；機組人員11名，因均著適當防護裝備，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計102,505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含101,092例排除)，其中567例確診，分別為475例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、39人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。