批官員成萊豬代言人 黃珊珊：蔡政府自我放棄
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-03 13:34:53｜update2020-11-03 14:26:11
台北市副市長黃珊珊今（3）日上午在臉書發文指出，美國大選進入最後倒數階段，無論結果如何，人民作主與選擇，還是非常珍貴。但對於蔡政府開放含萊克多巴胺（萊劑）美豬一事，她痛批蔡政府「自我放棄，中央官員們好像突然成了萊豬代言人，把所有武器都繳械，專業與堅持都不見了！」
黃珊珊表示，開放美豬是國際外交上必要的犧牲，其實國人都很清楚。但至少要看到政府在開放的時候盡量保障國人「知」的權利，美牛有三管五卡與境外查廠，源頭管理與流向履歷一點都不困難，美國也不認為美牛的限制是貿易障礙。接著話鋒一轉，黃珊珊指出，談到萊豬，讓人生氣的是政府自我放棄，中央官員們好像突然成了萊豬代言人，把所有武器都繳械，專業與堅持都不見了！
黃珊珊認為，國人的飲食習慣，豬肉量遠大於牛肉，豬內臟也是台灣人的最愛，豬肉製品更是生活的一部分。她直言，只要政府能夠「說清楚、講明白，把進口端管理好，下游廠商也安心，消費者更放心。」
她痛批，現在的中央政府，不但毫無章法，還要地方政府從最末段稽查與抽查，源頭不管，花大量人力、物力在末端稽查，真的是緣木求魚，毫無效益。最後，黃珊珊猜測，也許等到美國大選結束，他們（蔡政府）才會有進一步的動作吧！食品安全不該替政治服務，傷害國人對政府的信任。