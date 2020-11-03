本土語言納必修掀教師請辭抵制 教育部回應滅火
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-03 13:51:00
依據《國家語言發展法》規定，國民教育階段本土語言納入部定必修，預計在111學年度上路，然而昨（2）日媒體報導，有4名國中組課審委員因為反對此作法而無預警請辭，導致課審大會組成不符合法規，陷入僵局，教育部昨日回應，課審大會將在24日重組後續審，今（3）日也強調，一切都會依法進行，且不會因此刪減其他領域部定課程。
教育部表示，因應《國家語言發展法》規定，自111學年度起，應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程，國家教育研究院已研議完成《十二年國民基本教育課程綱要總綱》修訂草案，教育部也持續召開高級中等以下學校課程審議會審議大會，審議總綱修訂草案。教育部強調，國家教育研究院所提出的總綱修訂草案，是在不影響既定部定課程各領域、科目節數前提下，將國家語言納入部定課程，依此原則，草案於國民中學教育階段部分，規劃於部定課程增加每周1節的「本土語文/台灣手語」，並減少校訂課程之節數，不會因此影響各領域部定課程之學習。最後，教育部說明，有關課審會國民中學分組審議會所提出「將本土語文/台灣手語，7年級納入部定課程，8、9年級納入彈性學習課程。7年級部定課程本土語文/台灣手語一學年規畫每周1節」的建議方案，也都是在不影響既定部定課程各領域、科目節數的原則下進行討論。後續仍將持續秉持尊重族群多元的原則，依法進行課綱審議程序。