小錢放大術／儲蓄把握黃金十年　小資族花10元也能錢滾錢

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雖然無法得知每個人每月需要多少生活費情況，但根據今年7月勞動部公布的「職類別薪資調查」，社會新鮮人平均起薪2萬9336元，就假設月薪3萬元好了，最低門檻還沒存妥10萬元（3個月）緊急預備金之前，高門檻是20萬元（6個月）之前，先別好高騖遠去想理財、投資。
而這筆10萬、20萬元初期可能從薪資活儲帳戶涓滴保留下來，約略有個整數後擺到定存，沒事不要想要去動它。之後，每個月新節餘下來的薪水，再來想怎麼分配到存款、保險及投資。
台北富邦銀行也提到，小資族在資金有限的情況下，首先建議可先從管理每月金流開始，除記帳外，可以透過分戶帳方式，分別開立如日常開銷、儲蓄等專屬帳戶，將每月薪資等收入做最有效的管理，更可透過數位存款帳戶服務，開戶免出門、不用跑銀行，輕鬆完成日常金流管理。
在完成日常金流管理後，就能明確透過儲蓄帳戶來進行規畫，例如以購屋為目的的存款，可選擇1年期以上定期儲蓄存款，若以短期消費為目的，則可選擇1年期以下定期存款，以避免若臨時性資金需求中途解約定期性存款，存款利息被打8折計息。
當然，存錢後就會想投資，專家提醒，想投資也要對自己負責，負責有2件事，即負責認識自己、負責認識投資標的。
張冠雄解釋，認識自己的重點在自己願意花多少精力去了解全世界的經濟變化？自己想賺什麼錢？是利息、股息？還是買賣後的價差？另外還有自己可以承擔多少風險？即容許最多可以賠掉多少不至於影響到自己情緒與生活。至於認識投資標的則要知道每種投資標的有不一樣的分析重點，一天到晚巴著別人要投資明牌，自己不去研究就是一種不負責任。
此外，剛出社會的小資族千萬不要想一夕致富，自認讀了幾本巴菲特或交易大師的書，就夢想要炒作股票或交易期貨等衍生性商品賺到人生第一桶金。張冠雄表示，先認清楚全世界再多人讀巴菲特的書以後，巴菲特還是只有一位巴菲特，期貨交易是零和遊戲，有人賺就代表有人賠，所以不是每位期貨交易人都能賺錢。
至於投資也有很多標的可選，像是投資股票、基金、ETF，還有趁新台幣大升之際也有不少人會撿便宜買進美元，甚至黃金投資。對於有些小資族可能會擔心自己錢不夠，尤其想買一些優質高價權值股如台積電等，1張股票就要45萬元怎麼買得起？其實也有很親民的投資方式，例如零股交易，尤其現在又新增盤中零股交易，不僅降低投資門檻，買賣零股更容易成交，另外也可以定期定額投資基金及ETF，都很適合小資族、社會新鮮人。
不過，張冠雄提醒，買零股、定期定額投資基金、ETF，股票是最需要花時間去研究的，要扎扎實實了解1家公司的產品或服務、公司現在賺不賺錢或未來能否賺更多錢？公司在產業中的地位如何?產業未來是否有發展前景?也可以回到自己周遭接觸得到的行業來投資，千萬別投資不熟悉的行業。就曾有大學生告訴他上投資學課程時分組研究，曾研究過台達電、長榮航空，因此畢業後想定期定額買股投資它們，自己研究過就知道為什麼想投資它們。
那麼，到底投資有什麼原則呢？張冠雄提到，若是想賺股息，就可選擇股息殖利率高或每年配息穩定的公司投資，國內有些金控公司、電信公司、產業龍頭公司被封為定存概念股；想賺長線資本利得，適用於中高價股，特別像台積電這種擁有全球技術領先，可能10年內其市場地位都不會被挑戰的公司。
若賺潛在倍數計的資本利得，這需對個別公司有非常深入了解才能做到，不能亂說，投資成功倍數獲利，投資失敗也可能血本無歸。當然，若暫時撇開個人風險屬性限制情況下，如果自己不願意花時間去了解全球經濟變化，張冠雄建議「全球平衡型基金」是好的考量，完全交給基金經理人決定股債配置與標的選擇，若特別看好那些產業、國家發展前景則可選擇該類別產業基金、國家基金或ETF定期定額投資。不過，選擇基金與ETF最大差異之處是，基金的基金經理人操作功力是重要的，除了解一檔基金過去的報酬風險之外，α值是重要參考指標。
當然，除了股票投資之外，在新台幣大升之下，也有不少人想逢低買些美元，為未來出國旅遊或是自己、小孩留學等做準備，只是買進便宜的美元該放在那些？若不想買美股、美元保單，其實也可暫時放在銀行，即便在低利環境下，高利美元存款利率已看不到，但有些外銀近期仍祭出1%以上優惠，只是起存門檻相也較高，但也現在國內也有銀行提供數位帳戶美元定存100美元就能存，只是利率相對較低。
此外，買入美元也能依據自身的理財需求與風險承受能力，以定期定額的方式布局全球以美元計價的股票、債券、ETF等優質金融資產，在妥善控制投資風險的前提下，提升整體投資收益，有些銀行更祭出100美元就能投資，也算是相當親民。
除了買股票、搶買便宜美元之外，今年國際金價一度突破2000美元，即便現帶拉回至1900美元上下震盪，但市場仍普遍看好美元走勢，甚至年底有機會挑戰2200美元，也讓不少人也想投資黃金，只是買實體黃金價格，尤其飾金光是工錢就占不少，買金塊又怕太重，加上保存不易，而且現在1台兩要買6萬多，對小資族來說門檻太高，所幸現在銀行黃金存摺，以台灣銀行來說新台幣200元就可投資，還可選擇黃金撲滿定期定額投資，未成年每月最低1000元、成年則是3000元，不僅交易門檻較低，買賣也方便，只是要注意的是，黃金存摺不屬於存款，因此不計算利息。