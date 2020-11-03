廣編／集合拉！「幸福森友會」熱銷8成　1101敬邀品鑑

寶台機構「幸福森友會」，未公開即轟動，週週熱銷，好評不斷！目前2房即將完銷，3房限量釋出，把握成家良機，心動不如馬上行動！

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「幸福森友會」，座落八德擴大重劃區旁，機能便利，超高綠覆率，區域內學區完整：八德國小、八德國中…等，打造9年免接送優生環境。座鄰北區青年活動中心，未來市府規劃「非營利幼兒園」、「公托中心」、「親子館」、「兒童發展服務中心」等，高優質的住宅氛圍，以及八德擴大、行政商圈，雙商圈加持，廣豐新天地更有家樂福進駐，採買便利，交通方面緊鄰捷運綠線G01站，未來更將增設大鶯豐德交流道以及重劃區增值效益優勢，深受首購族群青睞！

「幸福森友會」由在地第一口碑建商「寶台機構」營建，本案規劃25-35坪2-3房幸福格局，建材方面採用白馬SPC防水保護地板、TOTO級精品衛浴、Panasonic暖風機、嚴選櫻花三機，更有結構、防水、給水、換氣、健康、六大貼心工法，實現小家庭成家美夢，滿足換屋族群需求！





擁抱夢想，把握良機幸福成家！謹訂11月1日(星期日)上午九時三十分，舉行「幸福森友會」公開同樂會，敬邀各界菁英入席，歡迎闔府光臨，共襄盛舉！





接待會館：八德區豐德路582號

禮賓專線：03-373-1555