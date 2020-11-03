2小鎮居民加起來不到30人 搶全美頭香開出總統選票
2小鎮居民加起來不到30人 搶全美頭香開出總統選票
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-03 14:07:59｜update2020-11-03 14:35:51
美國 3 日迎來美國總統投票日，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登角逐白宮大位，根據外媒最新報導，新罕布夏州 2 小鎮已開出選票，結果顯示川普領先拜登 6 票。
根據 CNN 報導，新罕布夏州小鎮迪克斯維爾（ Dixville Notch ）在午夜零時開始投票，5 名合格選名走入投票所後約 5 分鐘，結果便出爐，拜登獲得該小鎮全部選票。同一時間，在新罕布夏州另一處人煙罕至、僅有 22 名合格選民的小鎮米爾斯菲爾德( Millsfield )，在 21 張有效票中，川普和拜登分別獲得 16 票和 5 票。報導提到，迪克斯維爾與米爾斯菲爾德位於美加邊境，選舉法允許居民人數少於 100 人的市鎮開放午夜投票，儘管今年受到疫情影響，迪克斯維爾與米爾斯菲爾德仍決定維持午夜投開票的傳統，佐以合適的防疫措施。而另一個小鎮哈特斯( Harts )則決定不開放午夜投票，僅在上午 11 點到晚上 7 點間對 48 位合格登記選民開放。雖然是全美開票頭香，但前述小鎮並不具備章魚哥的歷史與能力，無法預測最後的勝利者，甚至也不足以代表該州做風向球，而是為緊張的大選拉開序幕。