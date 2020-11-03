共機頻繞台影響台海安全？江啟臣：僅讓兩岸距離越來越遠
共機頻繞台影響台海安全？江啟臣：僅讓兩岸距離越來越遠
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-03 14:26:46
中國大陸軍機自九月起頻頻入侵我國防空識別區，而11月至今僅三天，已經連續兩天共派遣9架各式戰機，頻頻入侵我國西南空域。對此國民黨主席江啟臣今天（3日）接受媒體訪問時，表示兩岸之間最大的距離不是台灣海峽，是能不能建立善意、互信，共機頻頻入侵台灣空域，只會讓兩岸的距離越來越遠。
空軍司令部2日表示，共軍今日共派出1架次運-8反潛機、1架次運-8技術偵察機、2架次Su-30、2架次殲-16及2架殲-10進入我西南防空識別區，與先前大多是反潛機或偵察機不同，今日8架次中，有6架次是戰機。我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。由於距離美國總統大選不到24小時即將展開，共機頻繁擾台，威嚇意味相當濃厚。而對於近期共機頻繁繞台的議題，江啟臣表示，這只會讓兩岸的距離越來越遠。「兩岸之間最大的距離不是台灣海峽，是能不能建立善意、互信。」江啟臣說，「像共機繞台、飛躍台海中線等舉措，對兩岸互信的基礎是沒有任何幫助的，北京當局如果要對台灣人民展現最大善意，應該停止這方面的干擾與停止共機擾台，讓台灣人民能感受對岸的善意」。