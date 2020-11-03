婦人打流感疫苗10天後身亡！莊人祥曝光死因
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-03 14:36:01｜update2020-11-03 14:36:07
疾管署今（3）日舉行例行國內疫報記者會，針對國內流感疫情作出分析，疾管署副署長莊人祥則提到，新增1例流感疫苗接種後通報死亡個案，根據莊人祥表示，個案是一名70多歲的女性，在10/19施打，並在10/29於家中睡覺時過世。
莊人祥提到，這名老婦人有慢性腎臟病、心血管疾病，心臟也有裝支架，死因為心肺衰竭，經過專家研判，初步認為死因是本身的慢性疾病，與流感疫苗沒有直接關聯性。目前公費流感疫苗，截至11月2日整體疫苗使用率達78.6%以上，剩餘量約129萬劑，扣除學生校園集中接種所需疫苗後，剩餘不到50萬劑，但莊人祥強調，目前學齡幼兒流感疫苗接種率約39.9%，還是較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種率僅17.4%，呼籲家長應儘速攜帶家中嬰幼兒完成接種。莊人祥表示，目前幼兒接種率目標為55.5％，目前接種率約39.9%偏低，先前50到64歲，被暫緩施打的公費疫苗接種民眾，可能會等幼兒接種率達到目標後，在開放施打，但如果幼兒施打率一直沒辦法提高的話，這些暫緩施打民眾恐怕就得等到買到疫苗，才能恢復施打。