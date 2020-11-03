軍武／美國總統大選前夕　金門演練戰車夜間戰術機動

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近破曉時分，伴隨著月色及些微晨光，金門守備大隊戰車營官兵駕駛M60A3戰車馳騁在金門街頭，全程採實兵實裝方式進行演練，進入戰術位置後於現地實施隱（掩）蔽及偽裝作為，模擬實際戰場景況與想定，落實戰力防護措施，待命實施反擊作戰，充分展現部隊精實訓練成果。指揮官賀政中將表示，防區官兵不僅要落實各項戰訓整備工作，更要秉持「為用而訓」精神，透過實地演練，熟悉作戰流程及處置作為，進而培養臨機應變能力及戰場抗壓性，為防衛作戰任務做好萬全準備。
立法院今（3）日邀請行政院長與相關部會首長做施政報告及備詢。針對各界關注美國總統大選，國防部長嚴德發會前受訪表示，美國總統大選對區域情勢和美中關係都有一定程度影響，總統上週召開國安會議，指示國軍要提高警覺、加強整備，掌握台海周邊區域情勢，並要求國軍做好相關應變措施，目前週邊情勢正常，請國人放心。
金門曾是前線戰地，兩岸對峙高峰時期曾駐紮10萬大軍，爆發過1949年古寧頭戰役、1958年823砲戰等戰役，在1992年解除戰地政務後，金門現有駐軍約3000人，金門島上主力戰車為美製M60A3戰車。由於小金門（烈嶼）島上坑道狹小，部署M41A3輕型戰車，由於國慶日前夕發生M41A3戰車翻覆事件，造成官兵1死1傷，烈嶼守備大隊將換裝升級過的M41D輕型戰車。