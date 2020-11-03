台中住警器裝設率僅約5成　議員：六都墊底很難看

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市議員陳淑華表示，台中市住宅場所火災警報器設置比率，雖逐年有所提高，但仍然僅有5成左右，在六都裡倒數第一，實在難看。裝設比例遠低於台北市85.83%，桃園市73.29%，台南市71.61%等，落後其他五都許多，遠遠比不上其他幾個縣市，甚至遠低於全國平均的63.27%。
陳淑華、謝明源指出，火災發生第一時間，住警器可以發出警報給住宅中的人員，台中市做為台灣第二大都市，期許自己是一座宜居的城市，在這種照顧市民安全的基礎工作，必須積極推動。
邱素貞、蕭隆澤希望消防局加強宣導，優先補助未裝設自動警報設備的舊公寓、搶救不易地區建物等高危險群對象，確保居家生命財產安全。
陳淑華強調，住警器必須普及化，尤其是傳統公寓、透天厝及鐵皮屋、狹窄巷道、高風險群場所等，請消防局務必推廣住戶安裝、增加補助，必須以達到8成以上為目標，確保火災發生時市民身家安全。
對此，消防局提出說明指出，109年至112年，台中市每年編列800萬元預算購置住警器，因為預算有限，優先以補助獨居老人、低收入戶及身心障礙者等弱勢族群為主，保障高風險者居家安全。
副市長陳子敬承諾，將與各局處研議，持續編列預算，提高裝置率，此外，由於台中人口持續移入，家戶數不斷成長，為輔導民眾裝置住警器，市府將結合婦女防火宣導隊加強宣導，透過里鄰長深入鄰里推廣，讓市民了解住警器重要性，並主動購買裝置，提高居家安全。