最強鬼滅之刃、最萌TSUM TSUM 　期間限定店高雄壓軸登場

動漫《鬼滅之刃》電影甫上眏締造佳績，統一時代百貨也推出限定快閃店，販售多款首發商品、福袋等，甚至還有「禰豆子竹筒飯」；而高雄夢時代則有超人氣「TSUM TSUM裝可愛」，推出近百樣限定新品，其中「迷你公仔玻璃瓶」噱頭十足，超Q版角色公仔，只要裝得進瓶子全部都能帶回家。
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統一時代百貨高雄店即日起至12月6日舉辦「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」，販售商品除了有日本、台灣限定版，超熱賣的人物玩偶也很齊全；年度壓軸場新品「人氣主角地墊」好看也實用；此外不容錯過的周邊商品更有竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、胡蝶忍與冨岡義勇等五位人氣角色所持有的日輪刀擺件等。
不只好買，限定美食特別以口咬竹子的禰豆子為靈感發想，推出「禰豆子竹筒飯」，戶外則打造250公分高的炎柱‧煉獄杏壽郎造型「御守扭蛋機」，及四大角色拍照打卡牆，民眾可與主角炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助留下精彩合影。
「TSUM TSUM裝可愛」即日起至12月20日在高雄夢時代登場，逾百款限定新品，有讓粉絲失心瘋的限量蜜蜂小熊維尼抱枕、熊抱哥玩偶及三眼怪抱枕收納毯；還有高雄首賣合金雙鍊組、耳骨夾，以及夜燈水族箱、手機殼、丸子抱枕、包包及可自由搭配的耳環疊疊樂等。
4款不同造型的「迷你公仔玻璃瓶」可以收藏迪士尼大明星，28款超迷你公仔，包含米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇等，民眾只需購買玻璃瓶，就能將自己喜愛的公仔裝進其中、蓋緊瓶蓋，通通帶回家。12月20日前，購買任一款式公仔玻璃瓶，並於個人IG公開分享，就送隱藏電鍍版米奇或史迪奇迷你公仔，兩大超可愛場景也不能錯過，「小熊維尼樹屋」及「巨型TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」絕對是網美必拍打卡點。