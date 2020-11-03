最強鬼滅之刃、最萌TSUM TSUM 　期間限定店高雄壓軸登場

動漫《鬼滅之刃》電影甫上眏締造佳績，統一時代百貨也推出限定快閃店，販售多款首發商品、福袋等，甚至還有「禰豆子竹筒飯」；而高雄夢時代則有超人氣「TSUM TSUM裝可愛」，推出近百樣限定新品，其中「迷你公仔玻璃瓶」噱頭十足，超Q版角色公仔，只要裝得進瓶子全部都能帶回家。

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▲ 統一時代百貨高雄店舉辦「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」，販售商品十分齊全。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）

× ▲ 統一時代百貨高雄店舉辦「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」，販售商品十分齊全。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）

▲ 戶外打造250公分高的炎柱‧煉獄杏壽郎造型「御守扭蛋機」及四大角色拍照打卡牆。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）

× ▲ 戶外打造250公分高的炎柱‧煉獄杏壽郎造型「御守扭蛋機」及四大角色拍照打卡牆。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）

▲4款不同造型的「TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」可以收藏迪士尼大明星。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）

× ▲4款不同造型的「TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」可以收藏迪士尼大明星。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）

▲ 「TSUM TSUM裝可愛」推出逾百款限定新品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.03）