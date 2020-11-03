實兵操演　史上第一遭2中將指揮官坐鎮澎防部

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實兵操演　史上第一遭2中將指揮官坐鎮澎防部

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-11-03 15:47:23

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▲美國總統大選的不穩定因素直接衝擊到遠在千里外的亞洲太平洋緊張情勢，位處離島的澎湖防衛司令部則發生建軍以來，首度有2位中將指揮官(左一呂坤修,右一劉協慶)同時坐鎮的情況。（圖／澎防部提供）
由於美國總統大選的不穩定因素，衝擊到遠在千里外的亞洲太平洋，位處離島的澎湖防衛司令部建軍以來，首度有2位中將指揮官同時坐鎮，防區並在3日清晨5點分別實施甲車、砲兵及戰車戰術機動、戰力保存及指揮所轉移等課目演練，以及「第4季戰備任務訓練」實兵操練，頗有風雨欲來的肅殺氣氛。
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▲澎防部指揮官呂坤修中將資歷完整，治軍嚴謹，將於11月9日正式接任總統府侍衛長。（圖／澎防部提供）
▲澎防部指揮官呂坤修中將資歷完整，治軍嚴謹，將於11月9日正式接任總統府侍衛長。（圖／澎防部提供）
總統府日前才公布陸軍澎防部指揮官呂坤修中，將於11月9日正式接任總統府侍衛長，現任總統府侍衛長鍾樹明將調升陸軍六軍團指揮官，六軍團副指揮官劉協慶中將接任澎防部指揮官，陸軍官校77年班的呂坤修歷任旅長、國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長、陸軍步兵訓練指揮部指揮官等。新任澎防部指揮官劉協慶同為陸官77年班，曾在陸軍澎防部、航空特戰指揮部及六軍團等擔任副指揮官，去年底剛晉升中將。
▲澎防部正舉辦「第4季戰備任務訓練」實兵演練實況，因此劉協慶提早抵澎進行視導與交接事宜，這2天也密集拜會地方首長。（圖／澎防部提供）
▲澎防部正舉辦「第4季戰備任務訓練」實兵演練實況，因此劉協慶提早抵澎進行視導與交接事宜，這2天也密集拜會地方首長。（圖／翻攝自賴峰偉臉書）
據了解，呂坤修、劉協慶2人將於6日辦理職務交接，剛好防區正舉辦「第4季戰備任務訓練」實兵演練實況，分別對裝騎營及防空連執行戰備裝載暨戰力防護作為提出工作指導，因此劉協慶提早抵澎進行視導與交接事宜，這2天也密集拜會地方首長，因此意外造成2位指揮官同時進駐澎防部，也非防區緊張才同時出現，呂劉2人尚未交接，完全無礙呂坤修的指揮權。
▲呂坤修強調戰場景況瞬息萬變，唯有務實訓練，才能檢驗出各部隊戰力防護作為成效與窒礙，俾利作戰計畫修訂，以符合作戰實需。（圖／記者張塵攝）
▲呂坤修強調戰場景況瞬息萬變，唯有務實訓練，才能檢驗出各部隊戰力防護作為成效與窒礙，俾利作戰計畫修訂，以符合作戰實需。（圖／記者張塵攝）
對於國際情勢與防區演訓工作，呂坤修強調戰場景況瞬息萬變，唯有務實訓練才能檢驗出各部隊戰力防護作為成效與窒礙，俾利作戰計畫修訂，以符合作戰實需，任務訓練期間應帶著敵情練兵，從嚴從難務實訓練，並落實人員管制、風險管控、械彈管理、資安保密及機動安全，在安全前提下，逐次提升作戰效能，確保澎湖安全無虞。
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