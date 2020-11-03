實兵操演　史上第一遭2中將指揮官坐鎮澎防部

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總統府日前才公布陸軍澎防部指揮官呂坤修中，將於11月9日正式接任總統府侍衛長，現任總統府侍衛長鍾樹明將調升陸軍六軍團指揮官，六軍團副指揮官劉協慶中將接任澎防部指揮官，陸軍官校77年班的呂坤修歷任旅長、國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長、陸軍步兵訓練指揮部指揮官等。新任澎防部指揮官劉協慶同為陸官77年班，曾在陸軍澎防部、航空特戰指揮部及六軍團等擔任副指揮官，去年底剛晉升中將。
據了解，呂坤修、劉協慶2人將於6日辦理職務交接，剛好防區正舉辦「第4季戰備任務訓練」實兵演練實況，分別對裝騎營及防空連執行戰備裝載暨戰力防護作為提出工作指導，因此劉協慶提早抵澎進行視導與交接事宜，這2天也密集拜會地方首長，因此意外造成2位指揮官同時進駐澎防部，也非防區緊張才同時出現，呂劉2人尚未交接，完全無礙呂坤修的指揮權。
對於國際情勢與防區演訓工作，呂坤修強調戰場景況瞬息萬變，唯有務實訓練才能檢驗出各部隊戰力防護作為成效與窒礙，俾利作戰計畫修訂，以符合作戰實需，任務訓練期間應帶著敵情練兵，從嚴從難務實訓練，並落實人員管制、風險管控、械彈管理、資安保密及機動安全，在安全前提下，逐次提升作戰效能，確保澎湖安全無虞。