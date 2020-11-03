蘋果新Mac電腦11日登場？鴻海代工13吋有望先亮相
蘋果新Mac電腦11日登場？鴻海代工13吋有望先亮相
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-03 16:38:20
蘋果公司搶攻筆電市場，再加上宣告揮別英特爾改採自家設計、台積電5奈米製程的Apple Silicon處理器晶片，都讓台北時間11日凌晨將發表的新款Mac電腦備受各界關注。外媒報導，下周或明年初即將亮相的三款筆電可能包括13吋和16吋的MacBook Pro與13吋的MacBook Air，並由鴻海與廣達組裝，消息指出鴻海代工的13吋新筆電有望先亮相。
下周將登場的這場線上發表會，將以「One More Thing」為主題，外傳新亮相的筆電將是採用ARM架構，與蘋果自家設計的處理器。外媒彭博報導，知情人士指出，近期蘋果加緊生產三款包括13吋和16吋的MacBook Pro和13吋的MacBook Air等。其中，廣達代工16吋的MacBook Pro，鴻海則代工13吋MacBook Pro與13吋MacBook Air。據了解，鴻海生產的這兩款進度都超前，有望在下周線上發表會亮相，若當天尚未發表亮相，也有可能在明年初進入市場。另外，有業內人士指出，鴻海近期做非常多中低階筆電，量可能有超過訂單的一半。其實，日前蘋果公司公布的財報中，Mac營收年增28%，來到90億美元。蘋果CEO庫克也說，雖然面對新冠肺炎逆境，但季度財報與Mac電腦和其他服務產品都刷新歷史最高紀錄，他也透露蘋果處於史上最多新品發佈期，「今年還有很多令人興奮之事待發表」，似乎暗示將推出新款Mac，也讓粉絲好期待。