醉得太離譜 竟跳上警用機車逃逸
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-03 17:11:02
施姓男子昨(2)日凌晨於台中市中華路違規停車後進入小吃店與朋友飲酒，第二分局員警前來處置違規停車時，施男渾身酒氣趕緊跑出來解釋正在等候代駕，後竟趁機跳上警用機車逃逸，卻一時催油太猛撞上自己停於路邊的轎車，被警方當場上銬逮捕，依酒駕、妨害公務罪移送法辦，還得賠償撞壞的警用機車修理費用。
第二分局文正派出所所長陳健生表示，昨2日凌晨01時10分許，林姓及謝姓警員執行巡邏勤務行經中華路口時，發現一輛自小客車違規停放於行人穿越道上，駕駛卻不見蹤影，由於地點位於轉彎處且燈光昏暗，為避免其他用路人發生追撞意外，員警立即將警用機車之警示燈開啟，並將車停放於安全距離處警戒，警告來往人車注意。此時施姓車主渾身酒氣自旁邊的餐飲店家跑出來，表示自己飲酒正在等候代駕，正當員警欲對他實施盤查身份時，施男竟突然跳上一旁警示人車的警用機車意圖逃逸，卻當場失控撞上他停於路邊的自小客車，導致頭部撕裂傷。
員警立即上前壓制逮捕，經送往中國醫救治後，傷勢已無大礙，員警對其實施酒精濃度測試，酒測值超過法定標準，幸好過程中2位員警皆無受傷，僅警用機車右後照鏡斷裂、車身輕微刮傷，全案依酒駕公共危險罪及妨害公務等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。警方呼籲社會大眾，酒駕行為害人害己，切莫心存僥倖，警方維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，依法從嚴究辦，以維護市民生命財產安全。
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