智慧、科技救災　救災救護指揮中心啟用

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縣長張麗善表示，首先感謝雲林縣消防工程器材商業同業公會理事長盧朝明及僑翔科技股份有限公司總經理黃韋霖，提供我們8台65吋顯示器設置電視牆及18台無線電整合通話系統先進科技化的設備，由指揮中心第一線第一時間，即時掌控相關資訊提升救護能量。
張麗善指出，目前雲林縣的救護與專業能力，更受內政部消防署肯定，獲得全國消防績優救護人員團體乙組金質獎；縣內也陸續汰換15部老舊救護車，另5年以下27台救護車，皆已裝上12導程心電圖機，第一時間可即時提供醫院資訊，在黃金救援時間 做好準備。縣內OHCA到院前存活率在108年首度突破2成達到21.57%，今年我們也再增添4位有2年以上急診室或加護病房訓練的專業護理師，全面提升緊急救護指導品質且提供專業諮詢，一定加倍守護鄉親的健康與安全。
消防局長林文山表示，近年災害型態日趨多元複雜，原本119受理席位已不敷使用，本次整建案所使用經費總計約200萬元，除優化執勤官員空間，降低受理干擾外，更將119受理席位由原先7席擴充至16席。另外為保障消防人員救災安全，縣府更編列預算，於2年內將舊有類比無線電全面汰換成數位、模組化無線電，藉以提升救災人員通訊效率與服務品質。
林文山說，為因應智慧型手機普及化且APP使用廣泛，雲林縣消防局呼籲民眾下載免費之「119報案APP」，該APP可以提供語音及簡訊報案、現場定位與照片及影片傳送功能，讓119執勤人員能迅速掌握報案者位置，身心障礙者亦可建置個人基本資料及狀況來報案，運用APP報案可大幅縮短報案時間，加速救援時效。