150c.c以下機車報廢、繳銷 線上申請即可完成不必臨櫃辦
150c.c以下機車報廢、繳銷 線上申請即可完成不必臨櫃辦
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-03 17:18:39
以往汽機車要報廢、繳銷，都要將車牌拆下，攜帶到監理所(站)臨櫃辦理申請；現在起，監理機關為方便民眾，對150C.C.以下機車報廢、繳銷，只要上「監理服務網」在線上提出申請，即可完成報廢、繳銷作業，不用再臨櫃。
公路總局表示，為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，已委託嘉義區監理所規劃完成「車牌報廢、繳銷」線上服務，自10月12日起在「監理服務網」(https://www.mvdis.gov.tw/)推出，初期提供申辦150C.C.以下機車，民眾只要上線提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，在10天內將「車號牌」郵寄回監理所(站)即可完成登記，系統同時會寄送報廢證明，供車主留存或申請車體回收獎勵金。嘉義區監理所指出，這項線上服務新措施，可大幅節省民眾往返公路監理機關時間。至於作業較複雜的自用小型車與151C.C.以上機車，後續將規劃辦理，同時也將規劃增加委託代檢廠、超商物流及郵局i郵箱等方式繳回號牌。監理所提醒民眾，線上申請後， 10日內須將車號牌寄送回監理所(站)，逾期未寄回將退件處理，民眾須再次提出線上申請及寄送號牌方可完成登記；車輛辦理「報廢」登記後，無法再回復領牌，車體也請民眾接洽合法廢車回收商回收；辦理「繳銷」者，車輛可再重新領新車牌，民眾申辦前請先確認要辦「報廢」還是「繳銷」。