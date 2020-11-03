設智能即時雙向翻譯！這銀行4分行可支持逾40種語言
設智能即時雙向翻譯！這銀行4分行可支持逾40種語言
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-03 17:16:07
根據勞動部及移民署最新統計，目前在台居留的外籍工作者及新住民合計超過131萬人，為滿足龐大的客群需求，國內銀行也積極推動雙語金融服務，以達到政府2030雙語國家政策發展藍圖。富邦金控旗下台北富邦銀行就遴選北中南4間分行升級為「國際友善分行」，率先設置多語智能即時雙向翻譯設備，是全台第一家支持40多種語言服務的銀行，並預計於2021年在全台129家分行全面導入雙語服務，提升外籍客戶的金融體驗，也為台灣雙語分行建置規格立下新標竿。
金管會自去年開始推動雙語示範分行設置，至今有15家銀行設立69家雙語分行，並陸續視察星展（台灣）銀行天母分行、兆豐銀行蘭雅分行、中信銀行市府分行、第一銀行延吉分行4家北部地區雙語示範分行。金管會副主委邱淑貞及國發會副主委游建華今（3）日也首次前往中部地區進行視察，北富銀市政分行、彰化銀行台中分行2家中部地區雙語示範分行，其中北富銀市政國際友善分行，設置多語智能即時雙向翻譯設備，也是全台第一家支持40多種語言服務的銀行，並預計於2021年在全台129家分行全面導入雙語服務，提升外籍客戶的金融體驗，也為台灣雙語分行建置規格立下新標竿。提到外語，許多人會直覺聯想到英語，但目前在台居住的75萬位外籍工作者及56萬位新住民大多來自非英語系國家，英語對他們而言也是一種外語。北富銀董事長陳聖德表示，北富銀之所以將首批建置完成的雙語分行定名為「國際友善分行」，因為目標不僅是語言翻譯，更要能真正站在客戶的立場，揣摩並設計好的服務體驗，因此特別將許多新住民使用的語言如越南語、印尼語等，視做與英語一樣重要，運用先進的雙向翻譯設備，讓不同文化、國籍的客戶都能感受到使用母語輕鬆交流的愉快體驗。
為使雙語服務緊密契合在地客群需求，北富銀經客戶屬性、地緣關係及行舍規模等縝密考量，在全台遴選出外籍人士生活及商務需求較集中的天母分行、台中的市政分行及高雄分行做為首批「國際友善分行」。同時，位於台北的市府分行亦正改裝中，預計明年初可開幕成為北富銀第4間「國際友善分行」。北富銀指出，設置雙語分行不僅能提升在地服務品質，更有助於厚植台灣人才實力，為金融業將來的國際化經營打好基礎，目前銀行也已為員工規畫出一系列完整的外語培訓、檢定、補助與獎勵機制，在強化員工外語交流能力的同時，也可望結合北富銀橫跨台港中越星印尼兩岸六地的亞洲金融服務網絡，提供外派與輪調機會，讓更多優秀的台灣金融人才能站上國際舞台發光發熱，北富銀亦將持續推動全台「國際友善分行」的布建，並積極結合線上與線下服務型塑更多元的雙語環境。