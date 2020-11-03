公視董監事新提名出爐！聞天祥、高志尚、謝金河都上榜

文化部於今（3）日宣布，有關公視第7屆董監事遴選，行政院已再提名施振榮等14位董事候選人，以及高文宏等4位監事候選人。並將於9日上午召開審查會議，由立法院各黨團推舉的審查委員，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位，合計共15位審查委員進行審查。

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文化部表示，公共電視第7屆董事會在去（2019）年9月25日任滿，行政院去年9月2日提名21位董事與5位監事候選人，9月9日由立法院各黨團推薦代表所召開的的審查會議中，僅同意通過7位董事及1位監事，人數尚不足以組成董事會。因此行政院本次以「族群文化及藝文、傳播及學術領域、經營管理」三大面向，並符合公視法第13條，明定族群代表性及性別比例等原則，再提名14位董事候選人。

董事名單包含政治大學傳播學院廣電系副教授王亞維、智冠科技股份有限公司董事長王俊博、台灣人工智慧實驗室既PTT創始人杜奕瑾、世代文化創業群董事長周奕成、宏碁集團創辦人施振榮、高雄師範大學客家文化研究所副教授洪馨蘭、義美董事長高志尚、唐美雲歌仔戲團團長唐美雲、東華大學民族語言與傳播學系教授孫嘉穗、台灣大學歷史學系教授陳翠蓮、台灣大學新聞研究所教授張錦華、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、政治大學傳播學院新聞系教授劉昌德及財信傳媒集團董事長謝金河，其中唐美雲及施振榮2位董事候選人為現任董事。





監事方面，則再提名中國文化大學大眾傳播學系教授王毓莉、交通大學傳播與科技學系教授張玉佩、知名製片高文宏及上銀科技股份有限公司總經理蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第6屆董事，本次則提名為監事候選人。

文化部同時表示，本次再提名的人選皆有充分的專業經驗與社會資源，未來能夠與已通過審查的董、監事通力合作，為公視開拓新的視野。文化部完全尊重審查委員會的職權，也期盼公視第7屆董事會能盡速組成開始運作，帶領公視繼續扮演推動台灣公民社會前進的角色。