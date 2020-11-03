老公身上藏刀「精神折磨2年」！女星崩潰付70萬離婚

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一開始前夫還寫悔過書想挽回，但最後是今子嫣付了70萬換來自由身。離婚後看在前夫還沒找到住處，因而答應他繼續暫住在家裡，直到他找到房子，她說：「這段期間前夫還是喝酒後動不動就大罵，搞得全家人沒法睡覺，當時才1歲多的兒子常常半夜受驚要收驚，媽媽也因此常進出急診室。」讓她驚覺必須要前夫趕快搬出去，她說：「後來前夫疑似交了新女友而自動搬離，只是過了1個月後竟然回來跟我要錢。」
結束這段婚姻後，今子嫣開始回到紅包場，因為擔心影響到紅包場演出，不敢公開曾經結婚還育有1子，甚至要兒子在公開場合只能叫她阿姨，也因為早期經濟狀況不佳，都讓兒子喝醫院的實驗奶粉，今子嫣哽咽地說：「我對兒子有很多愧疚，還曾經跟兒子懺悔自己是0分媽媽。但兒子竟然反過來拍拍我的背說，在他心目中我是100分媽媽！」
如今兒子也長大成人，今子嫣的兒子首度在節目《震震有詞》錄了影片對媽媽說出內心話，影片中他感性地感謝媽媽這一輩子為了他跟家庭的付出，雖然小時候不能公開牽她的手、不能叫她媽媽，但他都知道媽媽心裡也不好受，最後也對今子嫣說：「我長大了，希望媽媽也不要這麼辛苦了。」兒子的真情告白，讓今子嫣感動淚灑攝影棚。
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