維冠大樓重建上樑　賴清德：讓住戶在同地方勇敢站起來

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維冠大樓重建上樑　賴清德：讓住戶在同地方勇敢站起來

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calendar_today2020-11-04 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ 副總統賴清德3日上午出席「維冠大樓都市更新重建工程上樑典禮」。（圖／新頭殼）
副總統賴清德3日上午出席「維冠大樓都市更新重建工程上樑典禮」時表示，儘管2016年的地震是台南近百年來最嚴重的地震，大家不會忘記傷痛，也不會忘記摯愛的家人，要讓社會看見台南市的堅強與團結，更讓住戶有機會在同樣的地方勇敢站起來，撥雲見日、登高望遠。
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賴清德致詞時表示，維冠大樓都市更新住宅重建上樑的大喜之日，他懷抱著感恩的心情，跟大家一起見證這歷史性的時刻。他要特別代表蔡總統祝賀上樑順利，後續興建圓滿成功，提供每一個住戶安全又幸福的家。
賴清德提到回到這裡，看到大樓已經興建起來，內心充滿感動及感激。他首先感謝楊寧廷醫師，在非常忙碌的診所工作之餘，勇敢承擔維冠大樓都市更新會理事長之職，結合住戶們一起共同努力，才能走到今天。因此，他非常感謝楊寧廷理事長及重建會各位委員的犧牲奉獻。

談及住宅的設計理念，賴清德也特別感謝林峰生建築師，讓這棟大樓不僅能夠成為安全的住宅，同時也是棟綠建築，並且符合住戶的需要。他更要感謝宗大建設林漢清董事長，有感於身為台南市民的責任，不惜營運成本，協助維冠大樓都市更新的重建工程。

賴清德指出，新大樓取名為「出雲居」，意指撥雲見日，也就是說，把過去傷心及悲痛的烏雲撥開，迎向陽光、迎向未來。他認為，「出雲」代表著很高的境界，也就是登高望遠，同時象徵福地福人居，意味每一個住戶的未來都能前途光明；另外，「出雲」的台語發音如同「出運」，代表住在這邊的大家都要「出運」。

最後，賴清德說，儘管這場地震是台南近百年來最嚴重的地震，大家不會忘記傷痛，也不會忘記摯愛的家人。這場地震，社會給予台南人滿滿的愛心，大家非常感激。大家要讓社會看見台南市的堅強與團結，不僅弭平傷痕，更讓住戶有機會在同樣的地方勇敢站起來，撥雲見日、登高望遠，「大家要出運」。

隨後，賴清德也與現場貴賓一同祈福祝禱，並進行上樑儀式。包括立法委員王定宇、林宜瑾、林俊憲、台南市副市長趙卿惠及內政部營建署長吳欣修等也出席這項活動。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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