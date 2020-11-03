7大學組文山聯盟！政大妹吐「崩潰心聲」：學歷要貶值了

台灣有七所大學相互合作宣布共組「文山聯盟」，由華梵大學校長李天任10月30日宣布，將與政治大學、世新大學、台灣戲曲學院、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學等「大文山地區」大學攜手成立「文山聯盟」，消息曝光後立刻掀起學生們討論。近日，一名政大女學生就在《Dcard》上火大直言「學歷要貶值囉！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名在《Dcard》上PO文的女大生就感嘆表示，不要跟我說現在只是聯盟，誰知道以後到底會不會開放雙輔呢？」，儘管相信各所學校和系所都各自有專業，「但你要一個走學術性質的學校去和科大合作？」、「分組遇到雷隊友已經夠煩了，拜託不要再鬧」，更火大表示「真的是覺得學測指考考心酸的」。

▲（圖／翻攝自《Dcard》）

接著原PO指出絕對沒有歧視，也很尊敬各位專業，只是對於聯盟內學校無法有效給予政大實質利益感到疑慮，不但提出校內資源本校生就很難搶了，更稱「學校本來不是就要以學生利益為最大考量嗎？」，最後也解釋「相信大家努力唸書都是為了可以享受好的資源，所以現在這樣內心當然多少會不滿」。

▲政大學生對此消息產生反彈。（圖／翻攝自政大臉書）

文章曝光後掀起眾人討論，有網友認同她的看法表示「先幫政大QQ」、「可以想到政大的同學們有多吐血」、「好歹也挑一下隊友吧，這組等級真的差太多」，不過也有網友對原PO這篇文章不滿「也不用這樣貶低其他學校吧！願意到貴校修一定也是有心」、「又沒有說要併校，是在大驚小怪什麼？」、「有興趣的課就去修呀，連課都還沒上課，不要看到別人的校名就開始賭爛好嘛？」

關於7校結盟和校內學生反應，政大就表示文山聯盟所屬學校之聯盟合作，僅止於地方創生計畫，重點是鼓勵跨校合作、推動大學社會責任。而台灣也有其他運用類似概念整合各校資源的聯盟，例如由台大、台科大、台師大組成的「國立台灣大學系統」，今日政大學生會、學生議會、研究生學會等3個學生自治單位也發出聲明表示，此事未經校內任何討論與審議，在程序正義上有重大疏失，呼籲校方出面說明爭議。（編輯：楊智傑）