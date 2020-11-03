批蘇貞昌懈怠未開治安會報 國民黨：好意思牽拖侯友宜？
批蘇貞昌懈怠未開治安會報 國民黨：好意思牽拖侯友宜？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-03 17:26:41
國民黨中央今天（3日）上午召開記者會，批評行政院與內政部螺絲鬆，行政院長蘇貞昌許久未召開治安會報，疑似對於治安相關事項相當鬆懈。國民黨文傳會主委王育敏更指出，蘇貞昌今日受訪時拿新北市長侯友宜當擋箭牌，直呼當年治安會報是自己首次閣揆任期內，開始親自主持，時任的警政署長是侯友宜，要大家去問我們重視不重視治安。這樣的說法根本就是在牽拖。
王育敏表示，馬來西亞女大生不幸被殺害，這件事情除了讓大家看到地方政府螺絲鬆了之外，更引發出中央、行政院螺絲也鬆了，行政院應每兩個月召開1次的治安會報，竟然一年沒有召開，高達6次都停開，蘇貞昌今天自己承認就是他下令停開的，請問蘇貞昌有把中華民國的法治放在眼裡嗎？還要拉侯友宜出來救援背書說，蘇是最重視治安的院長，真的是有夠丟臉。國民黨副秘書長謝龍介則表示，之前南部只是有人看槍，蘇貞昌就換掉兩個警察局長，「現在女大生遇害了，蘇貞昌卻要地方自行處理。」謝龍介更直言，「這根本就是民進黨內部的派系鬥爭，蘇貞昌架空徐國勇、陳家欽，介入警局長人事案，當時不尊重台南市長，現在懲處卻又要尊重台南市長，呼籲蘇不要為了派系利益沆瀣一氣、不重視專業，因政治利益鬥爭犧牲治安」。國民黨文傳會副主委黃子哲則指出，不只行政院的治安會報，還有另外九個會議，少至五個月，多至一年八個月並未召開相關會報，其中包含政院國家永續發展為會、社福推動委員會、毒品防治會報、中央廉政委員會、科技會報、性別平等委員會、文化會報、數位國家創新經濟推動小組等，蘇貞昌儼然成為「有政府，不開會」的院長。