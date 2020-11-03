閃電颱風周五最接近台灣 氣象局不排除發布海上颱風警報
閃電颱風周五最接近台灣 氣象局不排除發布海上颱風警報
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-03 17:35:03｜update2020-11-03 17:35:43
東北風持續影響台灣天氣，氣象局預估，台北今（ 3 ）日晚間至明日清晨低溫將下探 19 度，冷空氣強度達東北季風等級，中南部地區則要留意日夜溫差，至於輕度颱風「閃電」目前仍在台灣東南方海面滯留打轉，預估周五是最接近台灣的時間點，氣象局也不排除發布海上颱風警報，實際對台影響程度要到周四才會比較明朗。
氣象局預報員官欣平表示，受到東北風影響，台北今日晚間至明日清晨低溫將下探 19 度，冷空氣強度達東北季風等級，不過由於水氣稍減少，僅桃園以北、東北部、東半部地區有局部短暫雨，新竹以南地區則為多雲到晴的天氣；氣溫方面，明日清晨各地低溫約 18 至 21 度，局部沿海空曠處有機會下探 17 度，白天北台灣高溫約 22 至 26 度，中南部高溫有機會到 30 度，要注意日夜溫差。颱風動態部分，根據氣象局資料，輕度颱風「閃電」，今日 14 時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方 790 公里海面上，向東南轉西南緩慢進行，預測明日 14 時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方 820 公里海面上，在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。
官欣平指出，目前閃電颱風仍在台灣東南部海面打轉，要等到有顯著導引氣流出現後，颱風才會開始加速，路徑預測也會比較明朗。氣象局預估，颱風未來將會從巴士海峽通過，預估周五、周六是最接近台灣的時刻，受到外圍環流影響，東半部地區及恆春半島會出現短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生，北台灣則是以東北風影響為主，僅迎風面有明顯降雨。
官欣平說，因閃電颱風仍在滯留打轉，路徑預測不確定因素高，實際對台影響程度要到周四才會比較明朗。未來閃電颱風強度會略微增加，但在接近台灣的過程仍是維持輕度颱風強度，待颱風進入巴士海峽後，由於洋面溫度低、東北風、風切大等限制，強度可能會減弱。是否會發布颱風警報？官欣平說，氣象局目前沒有考慮發布陸上颱風警報，但颱風有機會靠近台灣近海，將不排除發布海上颱風警報。