中職／猛威爾為何一局爆？林岳平：投捕搭配出現一些問題
中職／猛威爾為何一局爆？林岳平：投捕搭配出現一些問題
記者黃建霖/台南報導
calendar_today2020-11-03 17:42:27
剛在例行賽個人最後一次先發投出完封勝，成為獅隊下半季封王大功臣的猛威爾，在台灣大賽第2戰主投6局丟掉5分，最終球隊也以1:9輸球。今天總教練林岳平也分析上一場比賽他在第2局之所以大量失分的原因。
猛威爾上一戰在第2局大失血，單局被岳東華、岳政華連敲2轟、丟掉了5分，成為比賽勝負分野。不過他在其他5局都沒有丟分，看似狀況並沒有太差，也讓人訝異他為何會突然被打爆。「我們觀察到的是，他在場上的肢體動作，感覺是和捕手之間(配合的)有點不順。」林岳平受訪時這麼說道，「雙方對於球種沒有完成第一時間的共識，所以在第2局出現整場比較大的危機。」
林岳平透露，前幾次猛威爾和林祐樂的投捕組合搭配都很順利，這次可能是投球暗號和策略沒有確認好，「可能是因為被打，所以有點急躁，這時候他和捕手之間沒有做出下一個對策，就比較容易失投，而失投球也的確都被對方掌握住了。」而林祐樂則是對此狀況解釋說，「他(猛威爾)也有他自己的想法，下來之後我們有交換意見，還OK啊。」他也表示猛威爾這場狀況其實真的不錯，但是就是兄弟打者設定的球都有確實打到，因此造成傷害。