環保署上月才剛列管「笑氣」北市過5天就查獲網拍違法賣

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環保署將「笑氣」公告列管、加強流通等管制，除要求製造、輸入、販賣、使用及貯存業者應取得核可、申報運作資料外，同時嚴禁於網購平台交易，不過台北市環保局近日接獲通報，總部位在北市的網路平台「旋轉拍賣」疑似違法販售笑氣，因此環保局在今日上午啟動聯合稽查行動，會同環保署化學局、北市府產業局及教育局前往旋轉拍賣有限公司現場約談業者，當場查獲刊登拍賣笑氣網頁，將依毒性及關注化學物質管理法裁罰網路平台業者新台幣6萬元至30萬元罰鍰。
環保局表示，旋轉拍賣公司屬網路平台業者，其網頁未妥善管理，提供會員違法刊登販售笑氣資訊，明顯違法。事後旋轉拍賣公司負責人雖宣稱對新規定不熟，仍須依法裁處，該公司已立即下架笑氣販售網頁。該網路平台會員賣家則只需有電子郵件即可註冊刊登販售資訊，環保局後續將追查賣家是否有違法情事。
環保局進一步表示，根據《毒性及關注化學物質管理法》，網路平台業者若有行銷販售笑氣的情形，可依違反毒管法第28條第2項、同法第60條裁處6萬元至30萬元罰鍰，若有累犯情況，可按次加重處罰；網路賣家則不論無照販售或有照販售給無核可的買家，均可依違反毒管法第28條第1項，同法第61條第6款裁處3萬元至30萬元罰鍰。
環保局最後呼籲，笑氣具輕微麻醉作用，能刺激人的神經產生興奮作用，近年來有多起民眾因吸食笑氣造成癱瘓甚至死亡等憾事；笑氣現公告列管，除未依規定持有、販售笑氣者，可依法開罰外，若致人於死或危害人體健康最高更可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高新台幣1,000萬元，提醒民眾切勿以身試法。