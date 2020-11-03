環保署上月才剛列管「笑氣」北市過5天就查獲網拍違法賣

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環保署上月才剛列管「笑氣」北市過5天就查獲網拍違法賣

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-03 17:58:32

北市環保局會同多單位啟動聯合稽查後，當場查獲刊登拍賣笑氣的網頁
▲台北市環保局今（3）日會同多單位啟動聯合稽查後，當場查獲刊登拍賣笑氣的網頁。（圖／台北市環保局提供）
行政院環境保護署於10月30日正式公告將「笑氣」（一氧化二氮，N2O）列管為第一個關注化學物質，除要求製造、輸入及販賣業者應取得核可、申報交易資料外，並禁止於網購平台交易。不過近日台北市環保局接獲通報有網路平台違法販售，在今（3）日上午會同多單位啟動聯合稽查後，當場查獲刊登拍賣笑氣的網頁，將依法裁罰業者新台幣6萬元至30萬元罰鍰。
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俗稱笑氣的「一氧化二氮」主要正常用途本應用於電子半導體產業、醫療麻醉及食品製作奶泡等，但由於有麻醉止痛效果，警政機關近年於夜店、旅館等場所曾查獲多起青少年吸食毒品時，發現併同吸食笑氣助興。因此行政院政策指示基於保障青少年健康，各相關部會應檢討研議共同防堵青少年不當吸食笑氣問題。
環保署將「笑氣」公告列管、加強流通等管制，除要求製造、輸入、販賣、使用及貯存業者應取得核可、申報運作資料外，同時嚴禁於網購平台交易，不過台北市環保局近日接獲通報，總部位在北市的網路平台「旋轉拍賣」疑似違法販售笑氣，因此環保局在今日上午啟動聯合稽查行動，會同環保署化學局、北市府產業局及教育局前往旋轉拍賣有限公司現場約談業者，當場查獲刊登拍賣笑氣網頁，將依毒性及關注化學物質管理法裁罰網路平台業者新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

環保局表示，旋轉拍賣公司屬網路平台業者，其網頁未妥善管理，提供會員違法刊登販售笑氣資訊，明顯違法。事後旋轉拍賣公司負責人雖宣稱對新規定不熟，仍須依法裁處，該公司已立即下架笑氣販售網頁。該網路平台會員賣家則只需有電子郵件即可註冊刊登販售資訊，環保局後續將追查賣家是否有違法情事。

環保局進一步表示，根據《毒性及關注化學物質管理法》，網路平台業者若有行銷販售笑氣的情形，可依違反毒管法第28條第2項、同法第60條裁處6萬元至30萬元罰鍰，若有累犯情況，可按次加重處罰；網路賣家則不論無照販售或有照販售給無核可的買家，均可依違反毒管法第28條第1項，同法第61條第6款裁處3萬元至30萬元罰鍰。

環保局最後呼籲，笑氣具輕微麻醉作用，能刺激人的神經產生興奮作用，近年來有多起民眾因吸食笑氣造成癱瘓甚至死亡等憾事；笑氣現公告列管，除未依規定持有、販售笑氣者，可依法開罰外，若致人於死或危害人體健康最高更可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高新台幣1,000萬元，提醒民眾切勿以身試法。
▲行政院環保署表示，製作奶泡為笑氣的正常用途。（圖／行政院環保署）
▲行政院環保署表示，製作奶泡為笑氣的正常用途。（圖／行政院環保署）
 
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