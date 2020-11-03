EMU900試行首日就出包 台鐵：損及設備將求償
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-03 18:06:46｜update2020-11-03 18:06:49
有「最美區間車」的台鐵 EMU900 型通勤電聯車，今（ 3 ）日起開始試行，但卻傳出列車運行至南澳站發生集電弓異常，台鐵回應，目前已與製造商現代樂鐵積極會商查明中，後續將儘速對外說明，若有損及台鐵設備部分也將會對廠商求償。
台鐵規畫今日起至 11 月 6 日進行 EMU900 列車試行，不過今日 8771 次花蓮開往七堵試行列車，於南澳站 3 組集電弓異常，第 3 車集電弓碳刷破裂、第 6 、 8 車集電弓變形，台鐵為安全需要，已要求電務處派電力維修車巡查花蓮至南澳間西正線電車線設備並回報。台鐵表示，依據雙方採購契約規定， EMU900 型電聯車抵台後，須在台鐵人員（含獨立驗證與認證 IV&V 顧問）的見證下，於 80 天內累計完成 60 天之試運轉，包含整備測試、性能測試及載重測試等，因此每一列運交給台鐵之車輛，除了在原廠需通過例行測試與出廠測試外，抵台後還必須通過一定時間之試運轉測試，以確保列車符合相關合約之要求，本次試車也是交車後的重要工作項目之一。台鐵指出，本次列車試運轉期間發生集電弓受損異常狀況，若後續查明是製造商的品質或製作工藝問題，未來將依照契約規範處理，要求廠商立即改善外，後續若有損及台鐵設備部分，亦將一併求償。