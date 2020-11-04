台裔美籍律師苦勸母投拜登　淚訴：川普不會捍衛台灣！

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

台裔美籍律師苦勸母投拜登　淚訴：川普不會捍衛台灣！

記者楊子萱/綜合報導

calendar_today2020-11-04 12:29:00

拼圖，台裔美籍律師Margaretta Lin與母親合照(右)、川普 (圖|Margaretta Lin的Medium文章/Shutterstock)
▲拼圖，台裔美籍律師Margaretta Lin與母親合照(右)、川普 (圖|Margaretta Lin的Medium文章/Shutterstock)
The China Post報導，台裔美籍律師Margaretta Lin (Lin Wan-ling)在部落格平台Medium分享一封給母親的信，內容情真意摯，旨在說服母親不要投給川普，並且列出數點川普不適任美國總統的原因，從疫情控制、種族問題等等，信件一公開即引起眾多迴響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
10月27日， Margaretta在部落格寫下一封說服自己母親不要投給川普的雙語信件，她先是感謝母親從小到大對他無微不至的照顧，培育她成為今日的她。  「您總是教導我，就算現實再困難，也應該保有道德心，並做出正確的決定。」信裡寫道， Margaretta表示，也是這些母親的諄諄教誨讓她對於母親投給川普的決定感到擔憂。  
談到母親支持川普的原因，作者表示，經過一番了解，她終於明白為什麼台灣的安危對母親來說如此重要，也了解母親為何支持川普連任，並相信他對台灣的支持勝過中國。  作者坦言，自己年幼時僅住在台灣幾年，對這片土地的記憶很遙遠。長大後，「我總算了解，在爭取自由與民主的道路上，台灣長期以來作出了哪些努力。」  

然而，這位律師也提到，雖然美國頻頻示好，向台灣出售武器，但也不能因此相信川普會忠於台灣，捍衛台灣家園。 「我們不應該只從言語判斷一個人的品行好壞，而應該也要從其性格與行為判斷。」  

Margaretta指出，美國對中國態度反覆，從川普過去的種種行為，可以看出他在乎的只有自己和金錢。 然而， Margaretta表示她也不確定拜登當選是否會對台灣帶來任何好處。  

「事實上，美國政府終究只會按照國家的經濟、政治和安全利益行事，而每位總統候選人說的話往往會與實際情況大不相同。」  也因此，作者認為母親對2020年美國總統大選的決定不應取決台灣，因為沒人可以真的預測，這兩位候選會對台灣帶來哪些影響。  

信件寫道，近期，針對亞裔美國人攻擊事件增加，身為總統的川普應該直接為此負責。  「每當川普總統稱新冠病毒為「中國病毒」或「功夫病毒」時，這些言論就會煽動人們攻擊亞裔美國人。」 

作者表示，煽動種族仇恨的川普若續任總統將影響亞裔美國人的人身安全。 
最後，信件內容寫道：「親愛的母親，為了保護您的兒孫的安全與尊嚴，我在此懇求您不要投票給川普。請您將票投給拜登，為我們在美國的後代子孫保留一個更具包容性與歸屬感的未來。」  
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀