台裔美籍律師苦勸母投拜登　淚訴：川普不會捍衛台灣！

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談到母親支持川普的原因，作者表示，經過一番了解，她終於明白為什麼台灣的安危對母親來說如此重要，也了解母親為何支持川普連任，並相信他對台灣的支持勝過中國。 作者坦言，自己年幼時僅住在台灣幾年，對這片土地的記憶很遙遠。長大後，「我總算了解，在爭取自由與民主的道路上，台灣長期以來作出了哪些努力。」
然而，這位律師也提到，雖然美國頻頻示好，向台灣出售武器，但也不能因此相信川普會忠於台灣，捍衛台灣家園。 「我們不應該只從言語判斷一個人的品行好壞，而應該也要從其性格與行為判斷。」
Margaretta指出，美國對中國態度反覆，從川普過去的種種行為，可以看出他在乎的只有自己和金錢。 然而， Margaretta表示她也不確定拜登當選是否會對台灣帶來任何好處。
「事實上，美國政府終究只會按照國家的經濟、政治和安全利益行事，而每位總統候選人說的話往往會與實際情況大不相同。」 也因此，作者認為母親對2020年美國總統大選的決定不應取決台灣，因為沒人可以真的預測，這兩位候選會對台灣帶來哪些影響。
信件寫道，近期，針對亞裔美國人攻擊事件增加，身為總統的川普應該直接為此負責。 「每當川普總統稱新冠病毒為「中國病毒」或「功夫病毒」時，這些言論就會煽動人們攻擊亞裔美國人。」
作者表示，煽動種族仇恨的川普若續任總統將影響亞裔美國人的人身安全。
最後，信件內容寫道：「親愛的母親，為了保護您的兒孫的安全與尊嚴，我在此懇求您不要投票給川普。請您將票投給拜登，為我們在美國的後代子孫保留一個更具包容性與歸屬感的未來。」