影／大城鄉農會14、15日舉辦彰化優鮮蛋品評鑑競賽

彰化優鮮，好蛋報恁知，一連二天在大城鄉農會登場，14日彰化優鮮蛋品評鑑競賽，15日彰化優鮮蛋品行銷推廣活動，彰化縣長王惠美、行政院農委會畜牧處技正蔡明哲、大城鄉農會理事長莊登讚、總幹事蔡南輝等人，今(3)日召開宣傳會，邀請全國民眾來品嘗彰化在地優鮮蛋品。

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▲每2顆蛋就有1顆來自彰化，是全國蛋品重要產地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲每2顆蛋就有1顆來自彰化，是全國蛋品重要產地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

彰化縣一年可生產供應雞蛋約33億8247萬顆及鴨蛋約1億3393萬顆，每2顆蛋就有1顆來自彰化，是全國蛋品重要產地，但進入秋冬雞蛋產量升高，為穩定供銷市場，大城鄉農會將在11月14、15日舉辦「彰化優鮮蛋品行銷推廣活動」，邀請民眾前來體驗蛋品選擇新知，免費品嚐蛋品美食，幫蛋農拚經濟。

王惠美也愛吃蛋，她指出平均每天吃2顆蛋維持體力，也宣布14日將在大城農會進行蛋品評鑑競賽，由產、官、學界等專家學者共同評選出彰化縣最優質的蛋品， 15日舉行蛋品評鑑競賽頒獎典禮及推廣，將有蛋品及農特產品品嚐區、蛋品評鑑成果及農會推廣成果展示區、在地小農市集、及活動主題互動區等。

▲彰化縣長王惠美帶領全縣鄉鎮市農會總幹事大啖彰化優先雞蛋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲彰化縣長王惠美帶領全縣鄉鎮市農會總幹事大啖彰化優先雞蛋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

彰化縣養雞協會理事長謝文龍說，今年受新冠肺炎疫情影響，上半年餐廳生意慘淡，但雞蛋需求未受太大衝擊，主要是家庭自己煮，雞蛋使用量仍多，年底雖產量增加，但預計冬天國人食欲也變好，供需仍能維持穩定，目前蛋價持穩。

農委會畜牧處技正蔡明哲說，彰化縣是雞蛋重要的產區，幾乎占全台一半，農委會也針對蛋品安全品質做監測，自從推動雞蛋溯源制度後，蛋品安全監測的合格率達99.7%以上。透過雞蛋評鑑可以選出最好的雞蛋，希望彰化縣各個農會都能響應彰化優鮮農產品，將縣內好的農產品推薦給大家。

▲王惠美強調，「彰化優鮮」係指經過政府認證的3章1Q合格的農特產品才能使用，未來會積極的輔導更多農特產一起來加入彰化優鮮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲王惠美強調，「彰化優鮮」係指經過政府認證的3章1Q合格的農特產品才能使用，未來會積極的輔導更多農特產一起來加入彰化優鮮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

王惠美強調，「彰化優鮮」係指經過政府認證的3章1Q合格的農特產品才能使用，未來會積極的輔導更多農特產一起來加入彰化優鮮，目前也有兩個網路店商平臺「小三美日」「郵局i郵購」，也積極引進東森購物平臺、PChome等，期待讓彰化農友的認真與努力讓大家看見。