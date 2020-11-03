台大雲林分院、日照機構攜手合作 打造骨鬆醫療照護網
台大雲林分院、日照機構攜手合作 打造骨鬆醫療照護網
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-11-03 21:10:00
台灣即將邁入超高齡社會，有鑑於骨質問題對高齡者的影響，加上雲林老年人口多，從去年起，臺大醫院雲林分院、臺灣楓城骨科學會及台灣安進攜手合作，推動雲林縣老年族群骨折風險暨骨質疏鬆篩檢計劃，由臺大醫院雲林分院骨科醫師傅紹懷帶領的醫護團隊主動出擊，深入四十間間長照、日照機構與社區，篩檢千名長者，並和長者們分享日常保健課程。
傅紹懷醫師表示，透過篩檢調查竟發現，雲林縣長照、日照機構中，高齡族群有九成以上身處骨折中高度風險，但卻僅有2%長者接受骨鬆治療，仍有許多暴露於骨折風險的長者並不自知，亟待宣導與建立正確認知。透過篩檢有效讓更多長者建立骨質健康的正確認知，也避免了許多可能的不幸。傅紹懷醫師分享，去年在某長照中心服務時遇到了一位阿公，原先因中風而站立困難，經篩檢後發現為骨鬆高風險族群，院方與長照中心立即安排阿公到院檢查、進行治療，一年過後重新檢測骨質密度，已大幅提升17%之多，而阿公站立時，也不再感覺雙腳痠軟、站不住，這不但大大改善了他的生活品質，更讓他重拾希望。
大醫院雲林分院劉宏輝副院長表示，本計畫結合「休士頓阿波羅計畫」主動出擊前進社區替長者健康把關，提高醫療的可近性，如果發現需要更進一步處理的狀況，便能直接聯絡總部—臺大醫院雲林分院，即時諮詢並安排轉介治療，真正落實「活潑、快樂、健康與在地老化」願景，下一步更希望透過遠距與數位方式，提供更多長者骨質問題諮詢。