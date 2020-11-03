台南市政府召開1029擴大校園安全會報　要讓學生安心上學

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台南市政府召開1029擴大校園安全會報　要讓學生安心上學

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-11-03 20:10:41｜update2020-11-03 20:33:45

台南市副市長許育典責成各單位切實做好校園安全管理，莫再讓憾事發生。
▲台南市副市長許育典責成各單位切實做好校園安全管理，莫再讓憾事發生。（圖／記者林怡孜攝，2020,11,03）
長榮大學馬來西亞籍女學生不幸喪命，社會大眾對於校園安全莫不人心惶惶，針對此案，台南市長黃偉哲指示各單位於今(3)日召開1029擴大校園安全會報，由副市長許育典整合台南市警察局、教育局、民政局、工務局、社會局、衛生局及環保局等單位，徹底檢討，經統合各單位意見後，下達五點決議表示立即確實執行。
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（一）設置巡邏箱的路線規劃，確實執行巡邏勤務。台南市政府警察局將在近期，對於各學校在通往市區、商區、住宿的主要道路，以及學區鄰近易發生危險地段，設置巡邏箱，並針對易被忽略安維、容易發生危險的時段，確實執行巡邏勤務。
（二）市民主動關懷，機警通報。台南需要每個市民的互相關懷，只要每個市民都能主動關懷，熱心助人，相信危害就能減少。建立起人與人之間關懷心，遇到異常狀況能機警的主動通報。

（三）校園通報案件的警察窗口，與衛生局接獲通報之類似精神疾病特殊性癖好的個案資料，相互連結，掌握潛在性危險發生之可能性。市府對於警察局接獲校園（國中小、高中、大學）通報案件的紀錄追蹤，將與衛生局接獲通報的類似精神疾病、特殊性癖好者，有犯罪可能性的個案資料，相互連結，統合跨局處功能，快速掌握潛在性危險發生之可能性。

（四）教育局對於學校通報機制落實督促。台南市政府對於國中小學建立起機警性簡易通報流程，並教導學生相互關懷、察覺異狀的即時通報觀念，確實執行。

（五）永續的建置。台南市政府啟動局處橫向連結，全面檢視台南地區需修繕的路燈，以及學區附近主要道路，有雜草叢生地區，全面進行清除作業，並督促各區公所區長、里鄰長，對於往後的里鄰路燈、附近環境，進行更緊密的通報作業。
台南市長黃偉哲知悉決議後沉痛表示，在經過這一次的憾事之後，台南市政府更將致力於建構更加完善的校園安全網絡，讓學子能夠安心就學，也讓家長放心。
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