中職／親臨台南球場開球很光榮 黃信堯導演最欣賞陳傑憲
中職／親臨台南球場開球很光榮 黃信堯導演最欣賞陳傑憲
記者黃建霖/台南報導
calendar_today2020-11-03 18:58:23
統一獅今天邀請到導演黃信堯來開球，身為台南的在地子弟，他表示自己真的從來沒想到有一天能來到台南棒球場開球，能獲得此種肯定感到相當光榮。也透露自己目前最喜歡的新星，就是統一強打陳傑憲。
黃信堯導演的代表作有代表台灣參加奧斯卡金像獎的電影《大佛普拉斯》，以及劇情短片《大佛》和記錄長片《唬爛三小》、《帶水雲》、《沈沒之島》、《 雲之囯》…等。主要榮譽包括2005年《唬爛三小》獲得金穗獎最佳紀錄片， 2010年《帶水雲》獲台灣國際紀錄片雙年展評審團大獎， 2014年《大佛》入圍金馬獎最佳短片， 2017年《大佛普拉斯》入選為台北電影節開幕片、 榮獲金馬獎最佳改編劇本以及最佳新導演， 2020年 《同學麥娜絲》入圍金馬獎最佳劇情長片、 入圍金馬獎最佳導演等多項大獎。「沒想到有機會能來到這裡開球，高中的時候外野區有一些免費的學生票，會排隊來看。」黃信堯透露，自己看職棒已經有好多年了，那時候時報鷹仍然在聯盟當中。
「聽到這個邀約非常開心，身為在地台南人，被統一獅邀請來我覺得備感光榮。從外野來到投手丘很遙遠，但疫情結束希望能來到外野烤肉席看球。」黃信堯如此說道。而當被問到最喜歡哪個統一獅的新生代球員時，黃信堯說自己最喜歡「四爺」陳傑憲，「他在很短的時間內就有打出表現來，覺得非常喜歡他。當然統一老將還是非常出色，像第一戰的潘武雄，那支全壘打真是神來一筆。」