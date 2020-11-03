中職／米蘭達神勇完投勝 兄弟台灣大賽2比1領先統一獅
中職／米蘭達神勇完投勝 兄弟台灣大賽2比1領先統一獅
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-03 21:57:32｜update2020-11-03 22:18:44
中職總冠軍賽台灣大賽第三戰，今天移師到台南球場舉行，由中信兄弟出戰統一獅，兄弟靠著江坤宇4打席都敲出安打，成為總冠軍賽史上最年輕猛打賞締造者，並在9局上帶起攻勢，接著許基宏轟出3分砲，終場以5:1逆轉擊敗統一獅，洋投米蘭達收下完投勝，系列賽以2:1領先。
此役獅隊首開紀錄，2局下，林安可首打席敲出左外野三壘安打，下一棒郭阜林中外野高飛犧牲打，送回統一第1分。不過兄弟4局上還以顏色，老將「周董」周思齊先敲出中外野深遠飛球打在牆上形成二壘安打，詹子賢滾地球出局推進，岳東華高飛犧牲打追平比數。
中信兄弟江坤宇今天前3打席都敲出安打，打破2017年林承飛紀錄，成為總冠軍賽史上最年輕的猛打賞締造者，9局上第4打席再度敲安，帶起攻勢，面對「小美」黃峻彥，王威晨敲出右外野二壘安打送回江坤宇，兄弟反而以2:1領先。今天兩隊都派出洋投壓陣，泰迪主投6.1局無關勝負退場，黃竣彥9局上掉分後，獅隊換上終結者陳韻文，結果被許基宏扛出3分砲，兄弟最終就以5:1擊敗獅隊，拿下關鍵一勝。