上任才剛滿兩個月！高鈺婷宣布辭去時代力量黨主席

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高郁婷在聲明中也定調自己為「任務型黨主席」，將上任前有待整頓的時代力量帶上軌道。然而，我作為一個任務型黨主席，工作的重點在於讓中央黨部可以設計並建立出機制，讓所有黨公職有所適從，以制度來共同協作。選舉布局並非是我在接任這半年黨主席時，整建黨內的首要任務。現在，透過大家的共識和一起努力，所有改革機制都已經在軌道上自動化運作，但關於2022選舉的布局或是方案，關於募款、可能人選徵詢與整合等，都必須提早準備與啟動。從現在開始的每一步都極具政治意義，都深切關係到時代力量的未來。
高郁婷強調，因為沒有連任黨主席的意願，這些重要工作已經不是我在這個階段可以處理的了。所以，與其拖到明年，讓大家慢了好幾拍啟動，與在這段時間內焦慮，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接選舉布局的新任黨主席，帶領大家繼續一起努力。我會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，我也會率兩位副秘一起請辭，並同時辭去決委職銜，以示負責。
而高鈺婷也意有所指表示，最後這兩個月以來，外界對於本黨及我個人的相關臆測，我也希望到此為止。未來若還有相關揣測或詢問，我將不予回應，期待留給本黨下一任黨主席及所有同仁一個開展未來的空間。