上任才剛滿兩個月！高鈺婷宣布辭去時代力量黨主席

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上任才剛滿兩個月！高鈺婷宣布辭去時代力量黨主席

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-03 20:32:24｜update2020-11-03 20:35:26

時代力量29日推選新主席，由年僅35歲的女性高鈺婷出任黨主席。(圖/記者葉政勳攝，2020.08.29)
▲時代力量黨主席高鈺婷，在上任後剛滿兩個月不久，就無預警透過聲明表示辭去黨主席一職。(圖/記者葉政勳攝，2020.08.29)
才在今年八月底當選時代力量黨主席的高鈺婷，無預警情況下在今天（3日）晚間透過通訊軟體發表聲明，表示今天已經向決策委員辭去黨主席職務。也是時代力量創黨以來，任職時間最短的正是黨主席。高鈺婷透過聲明表示，現階段時代力量即將邁入2022年地方縣市首長及議員選舉的關鍵期，「這些重要工作已經不是我在這個階段可以處理的了」。
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高郁婷表示，自從八月底臨危授命被推選黨主席一職以來，一直專注於黨內制度的改革。兩個月以來親赴各個地方黨部，安定黨工軍心；並且常規性地召開決策委員會，《時代力量黨員入黨辦法》及《時代力量黨員入黨審查作業辦法》草案也已經有了第一版，尚待排案討論；《決策委員選舉辦法》也即將審議完成。財務小組、組織小組對於財務改革、預算規劃與組織權責相符的討論，也在軌道上了。
高郁婷在聲明中也定調自己為「任務型黨主席」，將上任前有待整頓的時代力量帶上軌道。然而，我作為一個任務型黨主席，工作的重點在於讓中央黨部可以設計並建立出機制，讓所有黨公職有所適從，以制度來共同協作。選舉布局並非是我在接任這半年黨主席時，整建黨內的首要任務。現在，透過大家的共識和一起努力，所有改革機制都已經在軌道上自動化運作，但關於2022選舉的布局或是方案，關於募款、可能人選徵詢與整合等，都必須提早準備與啟動。從現在開始的每一步都極具政治意義，都深切關係到時代力量的未來。

高郁婷強調，因為沒有連任黨主席的意願，這些重要工作已經不是我在這個階段可以處理的了。所以，與其拖到明年，讓大家慢了好幾拍啟動，與在這段時間內焦慮，不如趁現在隊伍已上軌道的同時，重新推選出可以銜接選舉布局的新任黨主席，帶領大家繼續一起努力。我會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，我也會率兩位副秘一起請辭，並同時辭去決委職銜，以示負責。
而高鈺婷也意有所指表示，最後這兩個月以來，外界對於本黨及我個人的相關臆測，我也希望到此為止。未來若還有相關揣測或詢問，我將不予回應，期待留給本黨下一任黨主席及所有同仁一個開展未來的空間。
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