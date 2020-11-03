女大生遭擄殺！美女醫有感憶「驚悚經歷」：我跑他拔腿追

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女大生遭擄殺！美女醫有感憶「驚悚經歷」：我跑他拔腿追

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-03 21:10:20｜update2020-11-03 21:22:07

魏君卉
▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女僑生日前遭梁姓凶嫌擄走殺害，而柳營奇美醫院婦產科主治醫師魏君卉針對該案有感而發，於網路上分享自己的親身經歷。（圖／翻攝自Dcard、魏君卉臉書）
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女僑生日前遭梁姓凶嫌擄走殺害，消息傳出便引發社會譁然。對此，柳營奇美醫院婦產科主治醫師魏君卉就於臉書上分享，自己曾親身遇過的恐怖經歷，更感嘆直言「希望大家都能保護自己，平平安安。」
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魏君卉於臉書上表示，女大生的新聞，讓她想和大家分享一件自己的親身經歷。她指出，在她還是住院醫師時，有段時間住在醫院對面的宿舍裡，由於地點離台鐵大橋車站很近，她時常搭乘火車回台南，再走回宿舍。
▲一名長榮女大生28日要從學校返回宿舍時，遭人擄走勒斃，案件震驚全台。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名長榮女大生10月28日要從學校返回宿舍時，遭人擄走勒斃，案件震驚全台。（圖／翻攝自《Dcard》）
然而某日晚上九點，她因尿急下車後沒有跟著人潮走出站，而是先跑去廁所，等到出站時人潮早已散去。魏君卉透露，大橋車站在奇美醫院側的出站口，除了有一座行人天橋之外，還有一座路橋，但正逢深夜時都會非常昏暗，「一側是草叢，另一側則是公寓式住家，離營業店家有段不短的距離。」

魏君卉表示，當時自己背著包包走在路上，有位看起來年約20出頭，身材高瘦戴全罩式安全帽的男子騎車從她身邊經過，由於當時天色昏暗，路上都沒有行人，也讓她提高了警覺。過了幾秒，機車的引擎聲突然消失，她出於警戒，就抓緊包包開始加快腳步。

魏君卉指出，當時因為害怕一直不敢轉頭，最終鼓起勇氣一看，發現那名陌生男子已經站在離自己約四個手臂的距離，對方看到她轉身，也一個箭步立馬躲到柱子後面。當下她立馬拔腿狂奔了起來，而對方也跟著緊追在後，「這輩子真的沒這麼害怕過，只能頭也不回死命往前跑。大概跑了一百公尺，跑到比較有人地方，才敢回頭看，他沒有追上來。」

最後魏君卉也給予女性4建議，包括：一、盡量在車上尿尿，尤其出站地點偏僻又沒人接送，才不會出站後只剩一個人，歹徒都找好下手的人；二、走路不要聽耳機，不要滑手機，提高警覺；三、當發現可疑人士，讓他知道妳已經注意到他；四、平常運動一下，才不會關鍵時刻跑不動。最後也衷心祝福「希望大家都能保護自己，平平安安。」（編輯：陳雅雲）
▲魏君卉臉書全文。（圖／翻攝魏君卉臉書）
▲魏君卉臉書全文。（圖／翻攝魏君卉臉書）
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