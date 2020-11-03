台中大庄媽依古香路抵北港　4日清晨刮火後賦歸7日回鑾

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這項已有百年歷史的進香活動被以「大庄媽北港進香回鑾跑大轎」之名，於民國105年編列為臺中市無形文化資產，今年再續百年古香路，今天傍晚進入北港郊區晚間，於北壇碧水寺暫時停駕後啟程，在北港武德宮廟後大庄媽從座軟駕換座鑾轎，於6點左右抵達北港朝天宮，將於4日清晨6點刮火後踏上歸途，預計11月7日回鑾。
台中浩天宮重建主委王經綻指出，今年一同啟程前往北港進香的信眾超過2千餘人熱烈參與，眾多民眾沿路也都熱情迎接大庄媽的到來，進香隊伍於11月2日進入雲林縣，雲林縣長張麗善女士親自西螺大橋溪州端恭迎大庄媽進入雲林縣境。
王經綻又說，沿途停駕西螺、虎尾、土庫等各宮廟交會，也巡境農村田野庇佑賜福。隨行隊伍有「芳馨醫護團隊」，七天六夜全程協助支援浩天宮「大庄媽往北港進香」活動，義務幫忙為所有浩香客服務，舒緩筋膜疼痛，腳底起水泡清潔消毒包紮，讓整個進香活動得以順利進行。
主委王經綻表示，預計11月7日回鑾的「潛水媽」，也將於當天下午5點，在台中文昌路及浩天宮牌樓前，舉行大肚中堡53庄境內各宮廟接駕、團拜儀及跑大轎等活動，計有52個宮廟參與，盛況可期。
雲林縣議員黃美蘭表示，朝天宮也有眾多團體提供多樣菜色跟香燈腳結緣，讓今天來北港的香燈腳能感受到北港人的熱情，將於11月4日早上06:00刮火後起駕歸途，預計11月7日回鑾，也祝福大家身體健康、萬事如意。
位於臺灣臺中市梧棲區大村里的浩天宮，其媽祖被稱為「大庄媽」、「潛水媽」 。早期大庄媽隨著拓墾者來到大庄一地，已有289年的歷史，由庇祐渡海平安的海神信仰形象轉化而為開疆闢地的拓墾者之保護神，在大肚中堡一帶形成最重要的信仰中心。
浩天宮歷史悠久，距今約有300年歷史，為中部海線三大媽祖廟之一，浩天宮今年首次恢復百年前徒步進香活動，希望藉此承先啟後傳承信仰文化。