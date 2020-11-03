連勝文酸青年在冬眠 綠青年部反擊：誰共機擾台在冬眠？
連勝文酸青年在冬眠 綠青年部反擊：誰共機擾台在冬眠？
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-03 21:29:03
國民黨智庫副董事長連勝文今（3）日接受媒體訪問時指出，任何年輕人要參與政治都很鼓勵，但務必要正派，不能像某些年輕人「在國民黨執政時說自己覺醒，民進黨執政就冬眠」；對此，民進黨青年部主任蔡沐霖回嗆連勝文不瞭解年輕人並不能算是新聞，而他輕蔑年輕人也不是第一次了。
蔡沐霖表示，連勝文還曾認為年輕人是會接受「九二共識」，反酸大家都很清楚，是誰在兩岸生意有利可圖的時候一定會覺醒，在台灣遭受軍事騷擾的時候一定會冬眠。另外，今年頻傳國軍死亡意外，針對此事連勝文日前在臉書上發文稱「不知何時才會讓台灣與國軍子弟不再因為意外而喪命」遭網友狂吐槽沒當兵，連勝文則回應他是依照國家法律制度免疫，這和目前國軍問題是兩回事，希望政府現在能夠重視裝備、訓練與人員安全。
對此，蔡沐霖則說明連勝文指的政府恐怕是2016年以前的「馬英九政府」，馬政府過去8年延誤國機國造的推展、傷害國軍的國家認同，以及惡意阻擋軍購。最後，蔡沐霖也建議連勝文可以向有服過兵役的國民黨人請教，或是像自己智庫的國防軍事學者學習，花時間認真瞭解我國國軍的真實現況再對外發言，才不會讓國民黨智庫被認為是外行領導內行。