游錫堃欲維持議事中立　陳亭妃組「正策中心」力推修憲

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事實上，游錫堃並未加入「正策中心」的討論與運作，也就是說，並未直接插手修憲議題。一名知情人士透露，游錫堃雖然長期推動「正常國家」的理念，但他現在是立法院長，要保持議事中立。所以，修憲事務就交給立委們去執行、推動。
加入「正策中心」運作討論的民進黨立委包括黃秀芳、蔡適應、陳秀寶、莊競程、陳歐珀、余天等人。主導者為陳亭妃，陳的動作相當積極，綠營黨內人士推估，陳亭妃對政治之路的下一步有所規劃，相當具有企圖心，因此在各項事務上積極尋求表現。
陳亭妃接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，正策中心只有立委參與，游錫堃並沒有參與討論，連交通部長林佳龍也沒有參加。游錫堃身為國會議長，很堅持自己中立的角色。
日前有媒體報導指出，游錫堃在國慶大會上的演說，暢談憲改，還提到台美建交內容，讓黨內高層聽了心驚肉跳，且游當天的演講稿一度不願和府方先確認，甚至還有脫稿的加碼演出。此外，府院高層也對於游錫堃和正國會的憲改議題方向有意見。
對此，陳亭妃表示，報導出來之後，她曾親自問過游錫堃這件事情。但游對她說，並沒有接到任何人來說些什麼，恐怕是消息有誤。
而游錫堃方面的幕僚也私下向《NOWnews今日新聞》解釋說明，原本已提供游錫堃國慶演說文稿的大綱給府方，後來府方又說要看講稿全文，於是詢問是哪個層級想看全文？然後就不了了之。不過最後在演說之前，還是有給府方全文。
幕僚表示，游錫堃和府方之間的幕僚聯繫沒有問題，而蔡英文總統和游錫堃之間也常有高層會面，溝通上也沒有問題。
既然游錫堃並未主導修憲方向，為什麼陳亭妃如此積極推動修憲議題？
陳亭妃告訴《NOWnews今日新聞》，她曾經參與上一次馬政府時代的修憲工程，當時連最有共識的「18歲公民權」要討論都很困難，所有議題到最後都無疾而終，真的非常可惜，讓她感觸很深。這一次，她對游錫堃主持的立法院很有信心，一定會把有共識的議題送出修憲委員會。
陳亭妃認為，許多與時俱進的議題，都應該提出來討論，包括六都直轄市體制、科技、境外勢力等等。過或不過是另一回事，但所有議題都應該提出來到修憲委員會討論，最後，有共識的才會送出委員會。
陳亭妃也說，很多人扭曲說，正國會的修憲提案是要把「國家統一」拿掉，但事實上，他們是把「國家發展」的概念放入，並不涉及統獨，因為她認為台灣本來就是個主權獨立的國家，「統一」是個狹隘的概念，而「國家發展」才是一個大的願景。如果將來國力強盛，想要統一誰，那也可以是國家發展的一個環節。