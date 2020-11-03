螞蟻集團上海香港上市生變數！A+H股掛牌暫緩
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-03 22:09:21
原訂在11月5日於上海和香港上市掛牌的螞蟻科技集團今（3）日晚間傳出壞消息，上海證券交易所晚間宣布，決定暫緩螞蟻科技集團股份有限公司A股在科創版上市，消息一出後阿里巴巴美股盤前現跌逾6%。
阿里巴巴旗下的螞蟻集團將在上海和香港雙重掛牌，引發外界高度關注，預計將會是全球最大規模的IPO案（股票首次公開發行），原定於11月5日在A＋H股同步上市。在H股方面，發行價格為每股80港元，發行約16.7億股；A股同樣發行16.7億股，每股發行價格為人民幣68.8元。不過在螞蟻集團上市前夕，昨日晚間中國證監會公告，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等4部門對螞蟻集團實際控制人包括阿里巴巴創辦人馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟、螞蟻集團總裁胡曉明等人進行監管約談。而公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。
今日晚間上海證券交易所在官網上宣布，決定暫緩螞蟻集團股份有限公司科創版上市，內容指出近日發生螞蟻集團實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，螞蟻集團也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項，而該重大事項可能導致公司不符合發行上市條件或者信息披露要求，並依據《科創版首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第26條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第60條等規定，做出上述決議。另外，螞蟻集團也宣布，H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。