水星順行後「4星座」好運翻身　第1名貴人降臨順到2021年

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水星順行後，處女最明顯翻好運的就是財運了，守護星在你的「財務宮」恢復順行，你在事業上成功加薪的機會非常高，有可能額外獲得令你欣喜的獎金。另外創業、兼職、做副業的處女也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又添加許多收入。有考慮投資理財的處女，此時也是你的最好時機。水星順行帶給處女座滿滿的財運，請你一定要好好把握年底最後一波好運！
＃第三名：天秤座
水星順行後，天秤終於可以好好喘口氣了，之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心俱疲。幸好水星從明天起就要在你的本命宮恢復順行！明天起你做任何事都會一帆風順，尤其是事業運的轉變，都將是你的好機會，舉凡升官丶加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。水星順行後是你鹹魚翻身的好時機，好好把握就能成功。
＃第二名：雙子座
身為水逆固定班底的雙子，水星恢復順行後你終於得到解脫，特別有關你的愛情丶與親密的人之間的關係都能到昇華、升溫；單身的雙子則能遇到一個身心靈都與你非常契合的對象，這次的戀愛你不想再慢慢來了，只想趕快與他進入穩定關係，你會發現他就是你此生的靈魂伴侶。另外水星順行也替雙子帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以去買買彩券，或許會有意想不到的收穫喔。
＃第一名：天蠍座
水星順行後，天蠍終於順利谷底翻身了！你的整體運，無論是生活丶愛情丶事業丶財運，就連情緒丶健康都越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為天蠍趕跑小人、帶來貴人，之前暗地甩你眼色、陷害你的小人紛紛落馬，取而代之的是貴人降臨，且這貴人可以為你的2021年帶來極好的機會，請好好把握！（編輯：倪浩軒）
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