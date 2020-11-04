NOW早報／美選結果難測！英媒分析：可能出現「6種情況」

美國大選結果難測 英媒分析：可能出現「6種情況」

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美國昨（3）日舉行總統大選投票，今年川普和拜登2位候選人的選戰備受關注，選民也格外投入這屆選舉，同時受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，郵寄投票、提前投票的數量也創下紀錄，據統計至11月2日，逾9700萬人已投下投票。英國《星期日泰晤士報》預測，選舉可能有6種情況出現，包括「拜登險勝」、「川普險勝」、「拜登大勝」、「川普大勝」、「平分秋色」以及「川普投票日勝選，但假日一到又輸了」，不論哪一方敗選，都有可能針對郵寄郵票等爭議提出選舉訴訟。

▲英國《星期日泰晤士報》預測美國總統選舉可能有6種情況出現。（圖／美聯社／達志影像）

今日天氣／東北風影響！北台灣雲多微雨 中南部日夜溫差大





今（4）天東北風持續影響，清晨各地低溫預計18至21度，沿海空曠地區有可能更低一些，適時增添衣物以免受涼；由於水氣稍減，降雨偏向桃園以北、東半部地區，花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，比較屬於雲多、偶飄雨形式，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣；白天高溫北部及宜蘭約22至24度，花、東約25、26度，中南部地區仍可達28、29度，中南台灣日夜溫差大，請留意溫度的變化。





向長榮女大生雙親致歉 凶嫌父母：以命償命是最好交代





馬來西亞籍鍾姓長榮女大生日前遭梁姓凶嫌擄走殺害，梁姓凶嫌父母2日表示，想當面向鍾女父母道歉，旋即遭拒。梁嫌父母透過里長發表公開道歉函，文中提到，「以命償命的話，也是對鍾爸爸鍾媽媽最好的交代。」



▲長榮女大生命案，凶嫌父母，委請里長代為公布道歉函，談到以命償命。（圖／記者郭俊暉翻攝）

上任才剛滿兩個月！高鈺婷宣布辭去時代力量黨主席





今（2020）年8月底剛當選時代力量黨主席的高鈺婷，在無預警的情況下，昨（3）天晚間透過通訊軟體發表聲明，表示已經向決策委員辭去黨主席職務，這是時代力量創黨以來，任職時間最短的正式黨主席。高鈺婷透過聲明指出，現階段時代力量即將邁入2022年地方縣市首長及議員選舉的關鍵期，「這些重要工作已經不是我在這個階段可以處理的了」。



▲今（2020）年8月底剛當選時代力量黨主席的高鈺婷，昨（3）晚無預警透過通訊軟體發表聲明，表示已向決策委員辭去黨主席職務。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.29）

罔腰遭爆「破壞民宿」 發文道歉：老闆同意續住





綠島一間民宿老闆在網路上爆料知名網紅「罔腰」把民宿弄得一團亂，除了刻意移動物品之外，還亂丟菸蒂，甚至將過程公開並大罵「這麼爛的民宿被拆了也剛好。」消息曝光後引發外界譁然，而原先表示不會道歉的罔腰，經過和老闆協議之後，也親自在臉書上道歉了！



▲罔腰道歉全文。（圖／翻攝自罔腰臉書）

昨起連3天好運難擋！3生肖揚眉吐氣 「這位」一賺到年底





時間過得飛快，不知不覺2020年已剩不到2個月的時間，如果過去運氣不佳的人也別氣餒，最近進入季節轉換之際，一切將重新洗牌。專寫生肖運勢的搜狐號《卡哇伊》近日就特別分析，從昨（3）天起連續3天，「3生肖」好運擋不住，將會揚眉吐氣，迎來最佳運勢，其中 ，「屬豬者」有機會一賺到年底。





生肖豬





生肖豬財運相當傲人，11月3日至5日，數錢從來不停歇，財神爺眷顧，眼下無論大生意或小生意，總得風生水起一回，大富大貴到手，保持良好勢頭，一賺就到年底，千財萬貴不停歇，入庫成金山。



▲專寫生肖運勢的搜狐號《卡哇伊》近日分析，從3日起連續3天，「3生肖」好運難擋，將會揚眉吐氣，迎來最佳運勢，其中 ，「屬豬者」有機會一賺到年底。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖虎





生肖虎在11月3日至5日，家財萬貫數不清，同時，他們命中的福氣滿滿，做事雷厲風行，總能在各個方面一鳴驚人，近些年來的偏財多、橫財旺，正財一大把，能賺到一生花不完的錢，滋潤過一生，最是有福人。





生肖馬





生肖馬好勝心較強，有時會有點較真（即太過認真看待）。之前因為小人的原因，日子過得不是那麼開心，11月3日至5日，多財多福，得財得勢，鴻運當頭，還與太歲相生，順遂如意，五福臨門，生活中的喜事不斷，好運難擋，財富暴增，收入相當驚人，工作順心，家庭生活也是一片和諧，功德不斷。（編輯：許苡晴）